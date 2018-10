Der Lkw-Fahrer und die Radfahrerin waren in gleicher Richtung unterwegs. Der tödliche Unfall ereignete sich beim Abbiegen in die Hutfilterstraße. (Christian Walter)

Wegen fahrlässiger Tötung einer Radfahrerin in der Bremer Innenstadt ist ein 35-Jähriger am Mittwoch vom Amtsgericht verurteilt worden. Er erhielt eine Verwarnung mit Strafvorbehalt: Die Geldstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, sie beträgt 150 Tagessätze á zehn Euro.

Der Mann hatte am frühen Morgen des 4. April als Fahrer eines Lkw beim Abbiegen von der Bürgermeister-Smidt-Straße in die Hutfilterstraße (Fußgängerzone) die parallel zu ihm fahrende Frau auf dem Rad übersehen. Die 24 Jahre alte Frau geriet unter den Lkw, wurde überrollt und starb noch an der Unfallstelle. Richterin Ellen Best sagte, der Angeklagte habe die Radfahrerin laut Gutachten zwar nur sehr kurz sehen können. Er hätte aber nicht fahren dürfen, wenn er nichts sehe. Statt sich schrittweise vorzutasten, sei er mit dem Lkw etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren, nämlich 15 Stundenkilometer, zudem sei die Frau vorfahrtsberechtigt gewesen.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten zuvor auf Freispruch plädiert. Die Richterin verwies jedoch auf eine leichte Sorgfaltspflichtverletzung des Mannes. Der tragische Unfall sei auch für den Angeklagten eine schwere Belastung. Das Urteil solle deshalb eine Ermahnung und symbolische Bestrafung sein.