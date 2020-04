Die A27 musste in Richtung Bremen gesperrt werden (Symbolbild). (Monika Skolimowska)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Süd gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei mit einer mehrstündigen Sperrung der Fahrbahn in Richtung Bremen zu rechnen. Auch die Gegenspur soll kurzzeitig gesperrt werden, um einem Rettungshubschrauber die Landung zu ermöglichen. In den Unfall seien mehrere Fahrzeuge involviert. Die Unfallaufnahme dauert an. Zu verletzten Personen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.