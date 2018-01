Auch zwei Tage nach der Explosion sind Bewohner des betroffenen Hauses geschockt. Mit einer solchen Tat hätte in der Nachbarschaft niemand gerechnet. (Christina Kuhaupt)

Die Haifastraße in Arsten liegt in einer typischen Neubauidylle: Die Reihenhäuser haben Hecken und gepflegte Vorgärten, Kinder spielen auf der Straße, unter den Carports parken neue Mittelklassewagen. Viele junge Familien wohnen hier. Es ist eine ruhige Siedlung – mit einem Sprengsatz hat niemand gerechnet. Einige Anwohner haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag keinen Knall gehört, andere sind hochgeschreckt. Um 1 Uhr ist hinter den neuesten Häusern in der Haifastraße, einem Reihenhauskomplex mit fünf Parteien, offenbar eine selbst gebaute Bombe detoniert. Sie soll von Unbekannten auf eine der Trennwände auf der Terrasse hinter dem Haus gelegt und gesprengt worden sein.

Zwei der fünf Häuser sind bereits bewohnt, in die anderen ziehen die neuen Anwohner erst in den kommenden Tagen und Wochen ein. Einer der Hausbewohner, der nicht genannt werden möchte, sagt dem WESER-KURIER, die Bombe sei etwa zwei Meter vor seinem Schlafzimmerfenster explodiert. „In einem Umkreis von 600 Metern hat man noch Spuren gefunden. Das war eine heftige Explosion.“ In dem Sprengsatz seien Schrauben gewesen, die jetzt zum Teil in der Hausfassade steckten. Die Staatsanwaltschaft wollte dies auf Nachfrage zunächst nicht kommentieren.

"Wir fühlen uns hier nicht mehr sicher"

Ein Teil der Trennwand aus Metall wurde, so ist zu sehen, von der Bombe weggefetzt. „Wir haben das zunächst gar nicht verstanden. Erst durch die Spurensicherung haben wir realisiert, dass es eine selbst gebaute Bombe war“, sagt der verunsicherte Familienvater. Die Polizei fahre nun zwar vermehrt Streife in der Haifastraße, eine Observation des Hauses gibt es laut dem Anwohner jedoch nicht. Die Polizei begründe dies mit Personalmangel. „Wir hätten uns einen höheren Schutz in den ersten zwei bis drei Tagen gewünscht“, sagt er – nicht für ihn, sondern für die Kinder. In alle fünf Reihenhäuser würden Paare mit kleinen Kindern ziehen. „Wir fühlen uns hier nicht mehr sicher“, sagt er. Am meisten Sorgen bereitet dem Mann, dass die Bombe offenbar bewusst an einem der Häuser gezündet wurde, das schon bewohnt ist. Er wertet den Sprengsatz als „gezielte Attacke“ gegen das Haus. Genauso wie die Parolen, die Unbekannte schon an Weihnachten mit roter Farbe an die Hauswände und Fenster geschmiert hatten. „Welche Schlüsse soll man daraus ziehen? Wir fragen uns, was als nächstes passiert.“

Nachbarn aus der Haifastraße sind ebenfalls ratlos. „Wir fragen uns alle, wer auf solche Ideen kommt“, sagt Sylvia Koch. Man lebe in der Siedlung in einer guten Nachbarschaft, mit so einem Anschlag habe sie nicht gerechnet. „Es hat schon eine gewisse Qualität, dass Schrauben in der Bombe waren“, sagt sie. Auch Moritz Schulz empfindet die Situation als unangenehm. „Es ist absurd, wenn so etwas vor der eigenen Haustür passiert.“ Andere Anwohner, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchten, finden es ungewöhnlich, dass nun ein Sprengsatz bei genau den Häusern gezündet wurde, deren Wände vor etwa einem Monat beschmiert worden waren. Viele sind nachdenklich, Angst haben sie im Gegensatz zu den direkt betroffenen Anwohnern aber nicht.

Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Angaben zu Tatverdächtigen und Hintergründen der Tat will die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen. Auch der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, Frank Passade, teilt auf Nachfrage mit: "Wir sind ganz am Anfang der Ermittlungen."

Obervielands Ortsamtsleiter Michael Radolla ist froh, dass niemand bei der Explosion verletzt worden ist. „Ein Sprengsatz ist keine Kleinigkeit. Deswegen muss geklärt werden, was passiert ist“, sagt er. Derzeit wertete die Polizei die Spuren aus, belastbare Informationen gebe es aber noch keine. „Alles andere kann man erst sagen, wenn mehr bekannt ist“, sagt Radolla, der auch für Arsten zuständig ist. Vor den Schmierereien im Dezember sei die Straße nicht auffällig gewesen. „Die Tat ist vollkommen aus dem Kontext gerissen“, sagt er. Radolla möchte nicht über die Hintergründe der Tat spekulieren und bittet, die Ermittlungen der Polizei abzuwarten.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623 888 entgegen.

Eine Zusammenfassung der Ereignisse sehen Sie auch im Video von "Buten un Binnen":

++ Dieser Artikel wurde am 22. Januar 2018 um 20.48 Uhr aktualisiert. ++