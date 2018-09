Symbolbild (Sarah Rauch)

Bei einem Streit in einer Gaststätte an der Arberger Heerstraße in Hemelingen ist am Samstagmorgen ein 47 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 3.20 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 47-Jährigen und dem unbekannten Täter. Im Verlauf des Streits zog der Täter eine Waffe und feuerte auf sein Opfer. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0421 / 362 3888 zu melden. (sei)