Die Polizei hat am Dienstag zwei Männer festgenommen, die einen 51-Jährigen mit einer Glasflasche am Kopf verletzt haben. (Sebi Berens)

Die Polizei Bremen hat am Dienstag zwei Männer festgenommen, die einen 51-Jährigen Mann mit einer Glasflasche am Kopf verletzt haben. Die beiden 40 und 45 Jahre alten Männer waren bereits zuvor in der Straßenbahn in Richtung Walle auffällig geworden.

Nach Angaben der Polizei tranken sie Alkohol, hörten laut Musik und weigerten sich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als andere Fahrgäste sie darauf aufmerksam machten, reagierten die beiden Angreifer aggressiv. Dabei kam es auch zum Streit mit dem 51-jährigen Mann. Als dieser an der Haltestelle Hansestraße die Bahn verließ, folgten ihm die Männer und griffen ihn hinterrücks an. Dabei verletzten sie ihn mit einem Schlag auf den Kopf mit einer Glasflasche. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten die Männer noch vor Ort festnehmen.