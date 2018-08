Renate und Gerd Söhngen in ihrem kleinem Laden im Alten Postweg, den sie über 30 Jahre betrieben: Noch bleibt viel zu tun, um das Geschäft endgültig zu räumen. (Petra Stubbe)

Ein Tante Emma-Laden bietet mehr als nur Gelegenheit zum Einkaufen. In dem überschaubaren kleinen Raum treffen sich Nachbarn, dort entstehen zwischenmenschliche Kontakte, die in der Anonymität großer Supermärkte häufig ausbleiben.

Über 31 Jahre betrieben Gerd und Renate Söhngen den Frischkauf im Alten Postweg und setzten damit an dem Standort die Tradition von zwei Vorgängern fort. Schon in den 50er Jahren wurde hier mit Obst und Gemüse gehandelt. Als die beiden den Laden am 19. März 1987 übernahmen, waren sie gut vorbereitet auf den Lebensmittelhandel: Renate Söhngen hatte bereits vorher in einem Obst- und Gemüseladen gearbeitet. Gerd Söhngen ist gelernter Koch und hat anschließend eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann gemacht. Mit der Aufgabe des Geschäfts nach über drei Jahrzehnten geht viel Menschliches verloren: Viele Bekanntschaften hatten sich im Laden gebildet. „Das morgendliche Schnacken gibt es nun nicht mehr“, sagt Renate Söhngen. „Doch mit 71 Jahren ist es auch mal Zeit, in Rente zu gehen“, ergänzt Gerd Söhngen.

Zunächst verkauften sie nur Obst und Gemüse, später auch andere Lebensmittel wie Käse, Wurst und frische Brötchen. Aber natürlich gab es auch die Tageszeitungen und eine Zeit lang Fahrkarten, nicht zuletzt betrieb Renate Söhngen einen Partyservice. „Die Post hatte uns ebenfalls angeboten, in unserem Laden Dienste für sie zu übernehmen, doch das hätte sich finanziell nicht gelohnt“, sagt Renate Söhngen. Dennoch erfüllte der ehemalige reine Frischkaufladen in den letzten Jahren vielerlei Funktionen: „Die Kirche verteilte Einkaufsscheine für Bedürftige, die bei uns eingelöst werden konnten“, sagt Renate Söhngen. „Als der örtliche Schlachterladen dichtgemacht hatte, orderte ich Sammelbestellungen für Fleisch und Wurst, die die Kunden bei uns abholen konnten.“

„Viele Handwerker kamen schon morgens um sieben Uhr, um sich ihre Brötchen und ihren Kaffee abzuholen“, erzählt sie. „Und ältere Damen hielten morgens bei uns eine Art Kaffeekränzchen.“ Doch unter den Senioren kamen irgendwann immer weniger, teils, weil sie verstarben, teils, weil sie nicht mehr mobil genug waren, um den Weg zu gehen. Der erste spürbare Kundenrückgang, stellte sich vor rund 20 Jahren mit der Eröffnung von Discounter und Supermarkt in der Nähe ein. „Für viele Kunden waren die Einkaufswege nun kürzer. Andere gingen halt zu Penny oder Kafu, weil es dort billiger war und blieben bei uns aus“, bilanziert Renate Söhngen. Im Kampf um Kundschaft mit den billigeren Discountern machte die Not erfinderisch: Gerd Söhngen baute einen Stand mit Lebensmitteln im nahe gelegenen Seniorenheim auf und verkaufte dort sein Sortiment. „Doch irgendwann lohnte sich das auch nicht mehr.“

Klön-Treffpunkt im Stadtteil

In den mehr als 30 Jahren schuf das Ehepaar mit seinem Laden einen kleinen Klön-Treffpunkt für den Stadtteil. Aber es gab auch Unangenehmes: Als am Ende der Straße im „Hotel Europa“ straffällig gewordene Jugendliche untergebracht und betreut wurden, „da gab es schon manchen Ladendiebstahl bei uns“, sagt Gerd Söhngen, und auch ein libanesischer Familienclan machte Probleme. „Zwei Mal ist außerdem bei uns eingebrochen worden, einmal auch in unserer Wohnung, die direkt über dem Laden liegt. Dabei wurde das Glas der Balkontür zerschlagen“, berichtet Gerd Söhngen. „Doch als wir den Schaden gemeldet hatten, war der Glaser schneller da als die Polizei.“

In den vergangenen Jahren hatte „Frischkauf Söhngen“ nur noch vormittags von neun bis zwölf Uhr geöffnet. „Längere Öffnungszeiten hätten sich für uns nicht mehr gelohnt“, sagt Renate Söhngen. Die verbliebene Kundschaft habe sich schnell darauf eingestellt. Zum Sektempfang am letzten Tag war nicht nur Bürgerschaftspräsident Christian Weber gekommen, der in der Nachbarschaft wohnt, sondern auch zahlreiche ehemalige Kunden, Bekannte und Freunde feierten einen eher traurigen Abschied vom Laden. „Die älteste Kundin, der ich häufig die Kisten mit Mineralwasser in die Wohnung gebracht habe, ist 85 Jahre alt“, berichtet Gerd Söhngen. „Und wir haben uns sehr über die Gutscheine für einen Theater- und Restaurantbesuch gefreut, die uns Mitglieder des Elternvereins zum Abschied geschenkt haben“, ergänzt Renate Söhngen. Am Ende wurde spürbar, dass viele Leute es sehr bedauern, dass es den Laden nun nicht mehr gibt.

Allzu viel Zeit, um ihrem Laden hinterher zu trauern, haben die Söhngens aber noch nicht gefunden. „Dazu gibt es noch zu viel zu tun“, sagt Renate Söhngen. Auch ist noch offen, was künftig mit dem Laden geschieht. Erst einmal will das Paar selbst einmal Urlaub machen, und auch eine Schifffahrt auf der Weser und Hunte bis Oldenburg sowie eine Reise bis Rügen sind geplant. „Und da sind ja noch jede Menge alter Dias, die sortiert werden wollen“, sagt Gerd Söhngen.