Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach einem der beiden Täter. (Polizei)

Eine Woche nach dem Überfall auf eine Mutter und ihre beiden Kinder in der Wohnung der Familie an der Waltjenstraße in Gröpelingen hat die Polizei Bremen das Fahndungsfoto von einem der beiden Täter veröffentlicht.

Die beiden Täter hatten sich als DHL-Boten ausgegeben und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung der Familie. Unter Androhung, den Kindern im Alter von 17 Monaten und vier Jahren etwas anzutun, ließen sich die Räuber zunächst Schmuck vom 37 Jahre alten Opfer aushändigen. Einer der Räuber zwang die Frau dazu, ihn zu einer Filiale der Deutschen Bank zu begleiten und Geld auszuhändigen. Anschließend wurde die Familie im Schlafzimmer eingesperrt.

Polizei bittet um Hinweise

Von einem der beiden Täter wurde mittlerweile ein Phantombild angefertigt. Er trug eine blau-rote Mütze, sprach überwiegend Arabisch und war etwa 1,75 Meter groß. Laut Polizei hat er einen dunklen Teint und wird auf etwa 40 Jahre alt geschätzt. Sein Komplize sprach fließend Deutsch und soll circa 30 Jahre und 1,85 meter groß sein. Er hatte braune Haare und einen ungepflegten Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit am 1. Februar zwischen 11 und 12 Uhr sollen sie gelb-rote DHL-Jacken getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 3623 - 888 entgegen.