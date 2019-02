In Bremen-Gröpelingen wurde ein 62-Jähriger überfallen. (Björn Hake)

Beim Spaziergang mit seinem Hund überfiel ein bislang Unbekannter einen 62-Jährigen in Bremen-Gröpelingen. Auf Höhe der Posener Straße wurde der Mann plötzlich hinterrücks niedergeschlagen, als er am Boden lag trat der Angreifer dem Mann ins Gesicht und durchsuchte ihn. Nachdem der Unbekannte nicht fündig wurde, flüchtete er ohne Beute. Der 62-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Unbekannt soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Bereich Grünzug West und Posener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 entgegen.