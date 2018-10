Die Polizei hat den flüchtigen Fahrer ermittelt, der am vergangenen Sonnabend einen Unfall mit mehreren Verletzten in Kattenturm verursacht hat. (dpa)

Einsatzkräfte und Ermittler des Verkehrskommissariates haben den flüchtigen Verursacher des Verkehrsunfalles ermittelt, bei dem am vergangenen Sonnabend in Kattenturm mehrere Menschen verletzt worden waren. Es handelt sich um einen 32-jährigen Autofahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, teilt die Polizei mit.

Der 32-jährige Autofahrer war am Sonnabend um 22.20 Uhr rückwärts aus der Stichnathstraße in die Anna-Stiegler-Straße gefahren. Dabei war er mit dem Heck in eine fünfköpfige Familie mit Kinderwagen gefahren, die er übersehen hatte. Durch den Zusammenstoß wurden vier Familienmitglieder, darunter auch ein einjähriges Kleinkind derart verletzt, dass eine medizinische Versorgung im Krankenhaus erforderlich war. Trotz der Versuche eines Zeugen den Unfallfahrer aufzuhalten, konnte dieser mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle flüchten.

Jetzt erwartet den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung, erläutert die Polizei.