Bei der Unfallaufnahme stieg den Polizisten der Geruch von Marihuana in die Nase. (Sarah Rauch)

Einen guten Riecher haben am Montagabend zwei Beamte der Bremer Polizei bewiesen. Die beiden Polizisten waren gerade bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls in der Münchener Straße, als ihnen laut Polizeibericht Marihuana-Geruch in die Nase stieg. Als die beiden an einer Wohnungstür klopften und eine Cannabis-Plantage entdeckten, flüchteten zwei Männer über Balkon und Fenster aus der Wohnung. Der 39 Jahre alte Mieter und ein 30 Jahre alter Bremer wurden jedoch schon nach kurzer Flucht gefasst.

Bei einer anschließenden Durchsuchung entdeckte die Polizei 40 Cannabis-Pflanzen, die in einem Growzelt gezüchtet wurden, sowie 200 Gramm abgepacktes Cannabis. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. (sei)