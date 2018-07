Die Polizei war mit 40 Beamten vor Ort. (Sarah Rauch)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Langemarckstraße in der Bremer Neustadt ist die Lage am Sonntagabend gegen 18 Uhr eskaliert. Nach Angaben der Polizei streifte ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Lkw einen geparkten Transporter. Dieser wurde dabei so stark beschädigt, dass der Aufbau abriss und die Ladung auf den Gehweg rutschte. Dabei wurden zwei Frauen im Alter von 31 und 39 Jahren sowie ein 34-jähriger Mann verletzt und zwei Autos stark beschädigt. Die beiden Frauen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 34 Jahre alte Fußgänger ging anschließend auf den Unfallverursacher los und prügelte wild auf ihn ein - der 43-Jährige musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der herbeigerufenen Polizei widersetzte er sich und verletzte eine 27 Jahre alte Beamtin. Der Mann wurde anschließend festgenommen.

Gaffer behindern Rettungsarbeiten

Für Probleme am Einsatzort sorgten rund 200 Gaffer, die die Rettungsarbeiten behinderten und den Anweisungen der Polizisten nur schleppend folgten. "Einige wollten immer wieder mit den Polizisten diskutieren", erklärte ein Polizeisprecher. Ein Schaulustiger wurde von den Beamten festgenommen, nachdem er einem Platzverweis nicht nachkam.

Mehr zum Thema Kurzfilm mit nachgestellten Szenen Schockierendes Gaffer-Video wird zum Internet-Hit Ein Youtube-Video über Gaffer beeindruckt Millionen Menschen. Der ADAC spricht sich für ... mehr »

Die Langemarckstraße wurde für längere Zeit voll gesperrt, auch der öffentliche Nahverkehr wurde umgeleitet. Der Schaden wird auf 21.000 Euro geschätzt. Insgesamt war die Polizei mit 40 Einsatzkräften vor Ort, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln. (sei)