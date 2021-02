2777 Vollzeitstellen gibt es derzeit bei der Bremer Polizei. 2900 sollen es werden, darauf hat sich die Regierungskoalition verständigt. Um diese Zielzahl zu erreichen bildet Bremen jährlich 200 neue Polizeianwärter aus. Da es aber in den nächsten Jahren zugleich eine große Zahl von Altersabgängen geben wird, werden noch Jahre vergehen, bis die Polizei tatsächlich 2900 Vollzeitstellen hat. Naheliegend wäre, einfach mehr Polizisten auszubilden, doch dies scheitert schon allein daran, dass die Hochschule für Öffentliche Verwaltung (HfÖV) aus Kapazitätsgründen nicht noch größere Studiengänge bewältigen kann. Deshalb wird derzeit geprüft, ob Bremer Polizisten auch in Niedersachsen ausgebildet werden könnten.

Theoretisch schon, wie aus einer Sitzungsvorlage der Innenbehörde hervorgeht. Möglich wäre es demnach, ab Oktober 2021 am Standort Oldenburg bis zu zwei Studiengruppen mit jeweils 25 Studierenden pro Jahr mit auszubilden. Praktisch müsste Bremen aber bereit sein, dafür Geld auszugeben. Die Kosten liegen bei 10.000 Euro pro Studierendem/Jahr, zuzüglich der normalen Ausbildungsvergütung, Ausstattungskosten und etwaiger Kosten für Dienstreisen und/oder Wohnkosten.

„Löst das Problem nicht“

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) geht davon aus, dass jeweils zum 1. Oktober insgesamt 25 Polizeianwärter ihre Ausbildung in Niedersachsen beginnen könnten, womit dann insgesamt 225 Bremer Anwärter jährlich ausgebildet würden. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass in den anstehenden Haushaltsberatungen dafür Mittel bereitgestellt würden, betonte Mäurer unlängst in der Innendeputation.

„Richtig und gut“ findet die angedachte Kooperation mit den Niedersachsen die CDU, erklärt deren innenpolitischer Sprecher Marko Lübke. Aber im Ergebnis würde auch dies nicht das eigentliche Problem lösen. Die im Koalitionsvertrag fixierte Zielzahl von 2900 würde trotzdem erst 2025 erreicht werden. „Das muss schneller gehen.“