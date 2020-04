In Bremen-Hemelingen gerieten zwei Nachbarn in einen Streit, der eskalierte. (Alessandro Della Valle)

Am Freitagabend gerieten ein 26 und ein 38 Jahre alter Mann in Hemelingen in Streit. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte die Auseinandersetzung, sodass die Männer aufeinander einprügelten.

Zunächst waren die Nachbarn von Balkon zu Balkon in Streit geraten, laut Polizei bewarfen sie sich dabei auch mit Getränken. Anschließend trafen sich die Männer im Treppenhaus, bei einer Rangelei stürzten beide die Treppe hinunter. Der 38-Jährige besprühte den Jüngeren mit Reizgas und schlug ihm mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf. Der 26-Jährige prügelte massiv mit Fäusten auf seinen Gegner ein.

Dabei wurde der 38-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden. Auch der jüngere Mann erlitt Verletzungen, verweigerte jedoch eine Behandlung. Hintergrund soll ein bereits länger andauernder Nachbarschaftsstreit sein. Auslöser für die aktuelle Eskalation sollen Lärmbelästigungen gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.