Die 70 zusätzlichen Stellen in der Bremer Sozialverwaltung werden rund 4,7 Millionen Euro kosten. (Bernd Wüstneck/DPA)

70 zusätzliche Stellen in der Bremer Sozialverwaltung für die Ausführung eines einzigen neuen Bundesgesetzes – nach einem entsprechenden Bericht im WESER-KURIER ist es am Dienstag in den Parteien erstaunlich ruhig geblieben. Kein kritisches Wort von der Opposition zu den enormen Mehrkosten von jährlich gut vier Millionen Euro plus einmaligem Aufwand für die Ausstattung der Arbeitsplätze, der auf knapp 680 000 Euro taxiert wird. Wie berichtet, hatte die Sozialbehörde von Senatorin Anja Stahmann (Grüne) diesen Mehrbedarf erfolgreich geltend gemacht, um die Anfang 2020 in Kraft tretende dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bewältigen zu können. Das Gesetz regelt Leistungen für Behinderte neu und markiert einen Systemwechsel: weg von pauschalierten Zahlungen an stationäre Wohneinrichtungen, hin zu einer finanziellen Einzelförderung für die ­Betroffenen.

Diese Neuausrichtung bringt Mehrarbeit für die Sozialverwaltung mit sich, so viel ist unstrittig. Doch dass der Senat am Dienstag dem Haus Stahmann 33 neue Stellen ad hoc bewilligt und die restlichen 37 mittelfristig in Aussicht gestellt hat, sorgt in anderen senatorischen Behörden für ungläubiges Staunen. „Ich bin mindestens irritiert“, sagt ein hochrangiger Vertreter eines Ressorts, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Ein anderer: „Wenn wir bei der Finanzsenatorin drei zusätzliche Stellen beantragen und dies auch bestens begründen können, kriegen wir ein kategorisches Nein.“ Es sei schon auffällig, dass Karoline Linnert ihrer Parteifreundin Anja Stahmann eine solch enorme Personalaufstockung ohne Abstriche zugestehe.

Mehr zum Thema Gewaltiger Aufwand durch Teilhabegesetz 70 neue Stellen für Bremer Sozialressort Die Bremer Sozialbehörde muss in erheblichem Umfang zusätzliches Personal einstellen. Auslöser ist ... mehr »

Dieser Sichtweise tritt Linnerts Sprecherin Dagmar Bleiker allerdings entschieden entgegen. Eine Vorzugsbehandlung für das Sozialressort habe es mitnichten gegeben. Dessen zusätzlicher Personalbedarf sei „wochenlang“ intensiv geprüft worden. Er sei eine unabweisbare Folge des Bundesgesetzes, das Bremen umzusetzen habe. So sieht es auch Anja Stahmanns Sprecher Bernd Schneider: „Wir konnten unseren Bedarf plausibel machen.“ Nach Schneiders Darstellung hat der Bund den Kommunen zudem Kompensationen für die finanziellen Auswirkungen der BTHG zugestanden – längst nicht in vollem Umfang, aber durchaus mit einer gewissen Entlastungswirkung.

Verantwortung für die Umsetzung der Reform liegt bei den Ländern und den Kommunen

Treiben andere Städte vergleichbarer Größe beim Bundesteilhabegesetz einen ähnlich hohen Aufwand wie Bremen? Die kommunalen Spitzenverbände haben da kein klares Bild. Beim Deutschen Städtetag weist man darauf hin, dass die Verantwortung für die Umsetzung der Reform teilweise bei den Ländern, teils bei den Kommunen liege. Eine Vergleichbarkeit mit Stadtstaaten wie Bremen, wo die beiden Ebenen ineinanderfallen, sei deshalb nicht gegeben. Allerdings habe der Städtetag schon im Gesetzgebungsverfahren zum BTHG gefordert, dass die finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen nach einiger Zeit ausgewertet werden müssten. Sollten Mehrkosten entstehen, müssten sie vom Bund getragen werden.

Eine ganz andere Frage ist derweil, wie und wo die Sozialbehörde relativ kurzfristig 70 qualifizierte Verwaltungskräfte für die BTHG-Bearbeitung auftreiben will. „Es wird sicherlich nicht so einfach, die zu kriegen“, ahnt Bernd Schneider. Denkbar sei, einen kleineren Teil des Personalbedarfs durch Kräfte zu decken, die bisher im Flüchtlingsbereich tätig waren. Dort hat der Problemdruck in den vergangenen ein, zwei Jahren deutlich nachgelassen. Allerdings könnten die entsprechenden Mitarbeiter nicht einfach in ein anderes Fachgebiet versetzt werden. Die BTHG-Stellen müssten vielmehr behördenintern ausgeschrieben werden. Sollten sich nicht genügend Freiwillige melden, könne die Ausschreibung auf die gesamte bremische Verwaltung ausgedehnt werden. In einer dritten Stufe sei dann eine öffentliche Ausschreibung möglich. Der Schulungsaufwand für die Sachbearbeiter sei in jedem Fall erheblich.