Die Fotoausstellung „Das kann Selbsthilfe“ des Verbandes der Ersatzkassen in der Bremischen Bürgerschaft zeigt Überraschendes. (Frank Thomas Koch)

Einander zuhören, sich helfen, gemeinsam aktiv sein – und vor allem positiv in die Zukunft schauen: Selbsthilfe hat viele Facetten. So viele Gesichter wie es Menschen gibt, die sich in den ungefähr 50 000 Gruppen in Deutschland unterstützen. Der Verband der Ersatzkassen (VDEK) hat Studierende an Schulen und Hochschulen für Fotografie sowie junge Fotografen dazu aufgefordert, das Spektrum in Bildern einzufangen. Mal nachdenklich, mal hoffnungsvoll, mal verspielt, mal traurig. Aus den Arbeiten ist eine Ausstellung entstanden, zu deren Eröffnung am Dienstag Kathrin Herbst (links), die Leiterin der VDEK-Landesvertretung, in die Bremische Bürgerschaft eingeladen hatte. Die Arbeiten sind bis zum 14. Februar jeweils von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr zu sehen.