Dieter Morszeck (links) mit seinem Co-Piloten Urs Nagel vor seiner Junkers F13 am Donnerstag auf dem Bremer Flughafen. (Christina Kuhaupt)

Vor den Wolken lässt er sich, wenn auch nur einmal und das auch nur ganz kurz, bereits erspähen: Der Nachbau der Junkers F13 befindet sich im Anflug. Der einmotorige Tiefdecker ist auf seinem Flug von Ganderkesee zum Bremer Flughafen sogar etwas früh dran. Deshalb dreht er vor der Landung noch eine Runde, ehe Dieter Morszeck seine Junkers F13 aufsetzen und unter dem schweren Dröhnen des Sternmotors pünktlich zum Stellplatz am Rande des Flugfeldes rollen lässt.

Nach sieben Jahren Arbeit, einem Erstflug Ende 2016 auf dem schweizerischen Militärflugplatz Dübendorf sowie der Luftverkehrszulassung Ende Januar dieses Jahres ist der Nachbau des historisch bedeutsamen Flugzeuges erstmals zu Gast in Bremen. "Ein Traum, der realisiert wurde", sagt der Unternehmer aus Köln als Initiator des Projektes, Investor und Flugzeugenthusiast.

Der Anlass für den Besuch ist ein runder Geburtstag: Vor genau 90 Jahren, im April 1928, gelang erstmals eine Non-Stop-Überquerung des Atlantiks von Ost nach West. Der Flug der Junkers W33 Bremen dauerte 36 Stunden und verlief von Irland nach Greenly Island, einer kleinen kanadischen Insel zwischen Neufundland und Labrador. Der Stopp am Donnerstag ist der Auftakt zu der bis Oktober laufenden Veranstaltungsreihe „Highlights der Bremer Luftfahrt“.

Die Bremen ist jetzt in der Bremenhalle am Flughafen zu sehen. Und hier wird sie wohl auch noch einige Zeit bleiben, wie Jens Petersen, Erster Vorsitzender vom Verein "Wir holen die Bremen nach Bremen", am Rande der Veranstaltung verrät. Nur der bürokratische Akt für die Verträge stehe noch aus.

Bei der Junkers F13 handelt es sich um einen Vorfahren der Rekordmaschine. Sie stellte von 1919 bis 1932 eine Sensation dar. "Das Modell war weltweit allen Flugzeugen um gut zehn Jahre voraus", lobt Dieter Morszeck den revolutionären Entwurf, auf dem damals das erste Verkehrsflugzeug der Welt in Ganzmetallbauweise beruhte. Für die Struktur wurden genietete Duralumin-Streben verwendet, ebenso wie für die typische Wellblechhaut. Vor rund hundert Jahren war allein dies eine technische Sensation.

Das Material, manchmal auch umgangssprachlich Flugzeugaluminium genannt, wurde 1906 von Alfred Wilm, einem deutschen Chemiker aus Schlesien, entdeckt. Die erhöhte Festigkeit und Härte ermöglichte den Einsatz im Flugzeugbau. Zuvor war bei den bis dahin bekannten Legierungen nicht daran zu denken gewesen. Das Flugzeug sollte der Grundpfeiler des Erfolges der Flugzeugschmiede von Hugo Junkers (1859-1935) werden. Es wurden schließlich mehr als 300 Stück gebaut und eingesetzt. Auch die einige Jahre später gegründete deutsche Lufthansa lernte den robusten und auch bei kaltem Wetter sehr zuverlässigen Flugzeugtyp zu schätzen, erzählt Dieter Morszeck.

"Die Ideen von damals sind hochaktuell"

Die Denkweise hinter der F13 entspräche ganz dem heutigem Trend: Leichtbau. "Die Ideen von damals sind hochaktuell", begeistert er sich. 1919 hätte das Flugzeug so auch prompt reges Interesse der Siegermächte des Ersten Weltkrieges geweckt, die Exemplare sogar konfiszierten, um ihre Bauweise zu verstehen. Dabei war auch die Demontage dank fortschrittlicher Konstruktion und leichten Materialien längst nicht so schwer wie bei anderen Flugzeugen der Zeit. "Vier Mann konnten in 30 Minuten einen Flügel demontieren und ihn auch ohne maschinelle Hilfe tragen."

Das Fliegen sei für den Piloten mit der heutigen Zeit nicht zu vergleichen: "Es ist mehr eine Kutsche", erklärt Morszeck. In der beheizbaren Kabine – damals eine Weltneuheit – saßen die Herrschaften. "Es waren Pioniere der Luftfahrt, die Mut brauchten", bewundert er die Piloten von einst. "Einzigartig und unvergleichlich mit heute", sagt er.

Auch Joachim Glinsky, ehemaliger Verkehrsleiter am Flughafen Bremen und heute im Ruhestand, zeigte sich als einer der Gäste bei der Landung begeistert: "Einfach herrlich, ein toller originalgetreuer Nachbau." Dabei ist nicht alles beim Alten geblieben: Statt eines damals meist eingesetzten Sechszylinder-Reihenmotors kommt beim Nachbau ein Pratt & Whitney 985 Wasp Junior mit 450 PS zum Einsatz.

Das Cockpit wurde ebenfalls zaghaft modernisiert: Funkgerät, Transponder und eine Anzeige für Triebwerksdaten sind hinzugekommen. Von dieser modernisierten und für den heutigen Luftverkehr zugelassenen Variante der F13 soll in Zukunft eine kleine Stückzahl gefertigt und zum Einzelpreis von 2,5 Millionen Euro verkauft werden. Es gebe bereits einige Interessierte.