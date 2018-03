Maria Diestel (von links), Peter Halver und Heidrun Diercks ernteten im Herbst Rote Beete auf dem Gelände des Naturschutzbundes, der jetzt das Projekt "Genuss-Genossen" startet. (PETRA STUBBE)

Ein Klimaschutzprojekt startet der Naturschutzbund (Nabu) Bremen auf seinem Gelände in Sebaldsbrück und sucht tatkräftige Gartenbauwillige für eine „Genuss-Genossenschaft“. Unter Anleitung von zwei Gärtnerinnen sollen rund 3500 Quadratmeter Gartenland und fast noch mal so viel Fläche an Streuobstwiesen klimafreundlich bewirtschaftet werden, erklärt der Nabu. Die Früchte der Arbeit bekommen die Genossen natürlich ausgeschüttet. Dank einer Förderung des Bundesumweltministeriums über das Programm „Kurze Wege für den Klimaschutz“ läuft das Projekt in den kommenden zwei Jahren.

„Wir wollen neben den Genuss-Genossen auch die Menschen erreichen, die sich einzelne Ideen abgucken und wieder lernen wollen, sich saisonal und regional zu ernähren und nachhaltig zu verarbeiten“, betont Projektleiterin Jessica Wildner. In einer Zeit, in der es auch im Winter im Supermarkt Erdbeeren zu Kampfpreisen gibt, könnten Verbraucher nur über den Genuss und Spaß auf den ökologisch verträglichen Konsumpfad zurückgeführt werden. „Wenn man hört, dass Winter-Erdbeeren fast das Zwölffache ihres Gewichts an Kohlendioxid verursachen, oder dass sie rund 40 Mal klimaschädigender sind als Saison-Erdbeeren, dann nimmt man diese abstrakten Zahlen zur Kenntnis, aber es ändert sich nichts“, bedauern die Akteure des Nabu. Die eigenen Erdbeeren aus dem Hochbeet, die der Krume und den Schnecken in wochenlanger Arbeit abgetrotzt würden, schmeckten dagegen unvergleichlich.

Auf diesen „Do-it-yourself“-Effekt setzen die Naturschützer und haben sich mit Monica Zöpfgen und Rosa Schubert zwei versierte Gärtnerinnen an Bord geholt. Sie geben ihr Wissen künftig an die Genossen weiter, planen mit ihnen und bringen den nötigen Realismus in die Ideensammlungen, wie der Nabu betont. Auch geben sie in der kommenden Saison Gartenseminare, die ebenfalls über die „geschlossene Gruppe“ der Genuss-Genossen hinausgehen.

Die Mitgliedschaft bei den Genossen im Naturschutzbund ist zwar kostenlos, aber nicht unverbindlich, erklärt Jessica Wildner: „Wir werden das in der Gruppe noch festlegen, wie viele Arbeitsstunden es mindestens pro Jahr sein sollen, aber zweimal jäten und dann schubkarrenweise ernten wird nicht gehen.“ Gleichzeitig soll das gemeinschaftliche Gärtnern allerdings auch weniger Arbeit als ein Kleingarten machen, der einsam bewirtschaftet wird.