Damit Boxer und andere Sportler in Bremen weiterhin trainieren können, muss an manchen Hallen dringend etwas getan werden. (Mikhail Galian)

Welche Rolle soll der Sport in einer sich wandelnden Stadtgesellschaft übernehmen und welche Weichen muss die Bremer Politik dafür stellen? Diesen Fragen ist das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) nachgegangen.

Die gut 170 Seiten starke Ausarbeitung liegt den Sportpolitikern der Bürgerschaft seit kurzem vor. Die Vorsitzende der Sportdeputation, Ingelore Rosenkötter (SPD), sieht sich durch die Expertise in wesentlichen Forderungen bestätigt. Erstens: Die Hallenkapazitäten sollten ausgeweitet werden. Zweitens: Übungsleiter und Ehrenamtler als „wertvollste Ressource des Sports“ brauchen mehr materielle und ideelle Anerkennung.

Die IKPS-Studie fußt auf einer breiten Datenbasis. Vor zwei Jahren waren rund 13.000 Bürger mit der Bitte angeschrieben worden, einen Fragebogen zu ihren Erwartungen und Bedürfnissen in puncto Sport auszufüllen. Auch mit den Vereinen stand das Stuttgarter Institut in engem Dialog. In ihrem Gutachten formulieren die Experten nun acht sogenannte Leitziele für die Entwicklung des Bremer Sports, angereichert mit Empfehlungen an die politischen Entscheidungsträger.

Ausbau der Angebote an Schulen und Kitas

Sinnvoll sei unter anderem ein Ausbau von Bewegungs- und Sportangeboten in den Schulen und Kitas. Die Vereine werden aufgerufen, sich vor dem Hintergrund des demografischen Wandels noch stärker im Gesundheits-, Präventions- und Rehabilitationssport zu engagieren. Für notwendig halten es die Autoren der IKPS-Studie außerdem, abseits des Schul- und Vereinssports in den Stadtteilen mehr „offen zugängliche, multifunktionale Freizeitsportflächen“ zu schaffen.

Die Expertise trifft auch Aussagen zu den Hallenkapazitäten. Gehe man von einer „optimalen Auslastung der Hallen und Räume sowie von einer Mobilität der Sportlerinnen und Sportler im Stadtgebiet aus“, dann entsprächen die vorhandenen Sporthallen in etwa dem Bedarf.

Aber: „Trotz der rechnerisch gesamtstädtisch guten Versorgungslage sind punktuell Erweiterungen bei den Turn- und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport notwendig.“ Der Kommune komme die Aufgabe zu, die Vereine bei entsprechenden Vorhaben zu unterstützen.

Sanierung vorhandener Sporthallen

Das sieht auch Ingelore Rosenkötter so. „Bei den Hallen müssen wir etwas tun“, sagt die frühere Sozialsenatorin. Bevor man allerdings teure Neubauten aus dem Boden stampft, müsse es eine „klare Priorisierung“ bei der Sanierung vorhandener Sporthallen geben. Nach Kassenlage mal hier, mal dort etwas instandzusetzen, sei nicht der Weg. Gemeinsam mit der städtischen Liegenschaftsverwaltung Immobilien Bremen (IB) müsse möglichst bald ein entsprechendes Kataster aufgestellt werden.

Dass die Verbesserung der Hallenkapazitäten in Zeiten knapper Kassen kein leichtes Unterfangen darstellt, darüber ist sich die Vorsitzende der Sportdeputation im Klaren. „Das ist ein ganz schwieriger Pfad“, sagt sie. „Wir Sportpolitiker stehen da mit unseren Erwartungen in Konkurrenz zu sozialen und kulturellen Lobbys.“ Hilfreich kann sich aus Sicht der Sportpolitikerin auswirken, dass aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen diverse Schulneubauten geplant werden. Wenn in alle diese Projekte Sporthallen integriert werden, verbessere dies die Situation in den Stadtteilen.

Das andere wichtige Handlungsfeld, das Ingelore Rosenkötter vor sich sieht, ist die Unterstützung der vielen Übungsleiter und ehrenamtlichen Funktionäre, ohne die der Vereinssport nicht denkbar wäre. Die Haushaltsmittel, die für diesen Zweck gegenwärtig zur Verfügung stehen, sind übersichtlich. Rund 1,1 Millionen Euro gibt Bremen derzeit pro Jahr hierfür aus.

Zukunft des Leistungssports

Eigentlich sollte das ausreichen, um die Vereine in die Lage zu versetzen, den Übungsleitern drei Euro pro Stunde zu zahlen. „Faktisch sind es aber nur etwa 2,64 Euro. Unsere Bemühungen sollten dahin gehen, tatsächlich den angestrebten Betrag zu erreichen“, empfiehlt Rosenkötter. Wichtig seien daneben Haushaltsmittel für die Qualifizierung von Ehrenamtlern und Übungsleitern. „Das würde von dieser Gruppe ganz sicher als Zeichen der Wertschätzung empfunden.“

Die Experten des IKPS sehen dies ganz ähnlich. „Die vielfältigen gesellschaftlichen Leistungen des organisierten Sports wären ohne das Bürgerengagement nicht möglich“, heißt es in ihrer Studie. Kein Wunder, dass Ingelore Rosenkötter in dem Gutachten „eine sehr gute Grundlage für unsere weitere Arbeit“ sieht.

Mit einer Ausnahme allerdings: Dem Thema Zukunft des Leistungssports hat sich das Stuttgarter Institut nicht gewidmet. Rosenkötter erwartet stattdessen nun entsprechende Vorschläge von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), in deren Zuständigkeitsbereich der Sport angesiedelt ist.