Nachrichten in Zeiten des Smartphones

Rainer Ballnus vom Landesinstitut für Schule hält einen Einführungsvortrag. (Petra Stubbe)

Nicht nur die Medien haben sich in den vergangenen Jahren verändert, sondern auch ihre Leser, Zuhörer und Zuschauer. Besonders Kinder und Jugendliche, die in der digitalen Welt groß geworden sind, konsumieren Nachrichten und Informationen vermehrt über Smartphones und soziale Medien. Dabei sind sie meist mit einer Flut von Informationen konfrontiert, die es einzuordnen gilt. Denn was eine Falschnachricht und was ein seriöses Medium ist, ist auf Internetplattformen nicht immer leicht zu erkennen.

Wie Kinder und Jugendliche den Umgang mit digitalen Medien und Nachrichten im Schulunterricht lernen und wie Lehrkräfte diese Inhalte vermitteln können, sind die Themen des Bremer Medienfachtages 2019 mit dem Titel „Digitale Bildung in Schulen“ am Montag, 18. November. Dort können Lehrkräfte mit Medienexperten über Meinungsfreiheit und Objektivität sowie über den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht und Medienkompetenz diskutieren. Veranstaltet werden die dazugehörigen Workshops des Medienfachtages vom Zeitungsverlegerverband Bremen, dem Landesinstitut für Schule (Lis) und unterschiedlichen Medienpartnern, zu denen auch der WESER-KURIER gehört.

Zum Auftakt des Medienfachtages wird der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer über „Digitalisierung zwischen Mythen und Wahrheit: Wie Digitalisierung in der Schule gelingen kann“ sprechen. Zierer lehrt seit 2015 an der Universität Augsburg und wird sich in seinem Vortrag mit der Frage beschäftigten, wie sich Schule und Lernen im digitalen Zeitalter verändert haben und verändern werden und wo Chancen und Risiken dieser Entwicklung liegen.

Zuvor werden die Teilnehmer von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) und David Koopmann, Vorsitzender des Zeitungsverlegerverbandes Bremen und Vorstandschef der Bremer Tageszeitungen AG, begrüßt. Außerdem wird Rainer Ballnus, Leiter des Zentrums für Medien am Landesinstitut für Schule, eine Einführung zum Thema geben. Ballnus und sein Team sind derzeit mit der Aufgabe betraut, den Digitalpakt Schule in Bremen umzusetzen und dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Bundeszuschüsse ankommen.

Wie Fake News die Medienwelt verändern

Im Anschluss soll es bei den insgesamt sieben Seminaren um die verschiedenen Facetten der Digitalisierung in Schulen gehen. Bei „Alles Lüge!? Wie Fake News die Medienwelt verändern“ sprechen WESER-KURIER-Chefredakteurin Silke Hellwig und Marc Schmelter (Lis) über die Trennlinien zwischen Nachrichtenportalen und sozialen Medien. Um Strategien gegen sogenannte Hate Speech geht es im Seminar „Meinungsfreiheit oder Bühne für Hass? Wie viel Freiheit vertragen wir im Internet?“ mit Benno Schirrmeister („Taz Bremen“) und Claudia Froböse. Nicole Ehlers, stellvertretende Chefredakteurin der „Nordsee-Zeitung“, und Tobias Stalling (Lis) widmen sich der Frage „Wie objektiv sind Medien?“ und diskutieren, worauf es bei ausgewogener Berichterstattung ankommt.

Wie Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler sich den Themen Urheberrecht und Datenschutz nähern können, ist das Thema im Workshop von Christian Wagner (WESER-KURIER) und Daniel Tilgner (Lis). Wie Quellenbewertung funktioniert, diskutieren André Fesser, Redaktionsleiter der WÜMME-ZEITUNG, und Arne Ruhe (Lis) unter der Fragestellung „Welcher Nachricht kann ich trauen?“. Wie sich Nachrichten durch die Sozialen Medien verändert haben, ist das Thema von Eyke Swarovsky („Delmenhorster Kreisblatt“), Britta Düsterhoff und Uta Brammer (beide Lis). Zuletzt zeigen die Lis-Mitarbeiter Oliver Bouwer, Matthias Myrczek und Thomas Kieckbusch, wie sich Handys und Tablets in den Unterricht einbinden lassen.

Weitere Informationen

Der Bremer Medienfachtag beginnt am Montag, 18. November, um 9 Uhr im Dorint City-Hotel Bremen. Anmeldungen für Lehrkräfte für die Workshops sind noch bis Montag, 11. November, unter fachmedientag.wkddev.de möglich.