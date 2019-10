Nachteinsatz in Sebaldsbrück: BSAG erneuert alte Gleise

Die alten Gleise werden zunächst an wenigen Stellen in Handarbeit aufgeflext, später zerlegt der Gleisknacker kraftvoll die Stahlschienen in viele Einzelstücke. (Christina Kuhaupt)

Funken fliegen beim Flexen, Stahlgleise werden mit lautem Krachen aufgeknackt: Rund 30 bis 40 Personen sind an diesem Wochenende im Bremer Osten im Nachteinsatz. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) erneuert derzeit in einem intensiven Arbeitswochenende die alten Gleise an der Sebaldsbrücker Heerstraße. Es ist eines der letzten Stücke in diesem Stadtgebiet, wo 25 Jahre alte Schienen im Boden schlummern. Schienen, die stark abgenutzt sind und die auch zu schmal sind für die neueren, deutlich breiteren Straßenbahn-Züge. Bisher konnten nur die alten schmalen Bahnen nach Sebaldsbrück fahren, das soll nun anders werden. Eine notwendige Umrüstung - immerhin will die BSAG in den kommenden zwei Jahren 77 neue breite Schienenfahrzeuge anschaffen.

Dafür haben unter der Woche Bagger bereits die Asphaltdecke aufgerissen und die Stahlskelette der Schienen im Boden freigelegt. In den Nachtschichten greifen nun Baggerfahrer unter die Stahlschienen und reißen sie mit mächtigem Rumpeln aus ihrer Verankerung. Ihnen folgt ein Spezialfahrzeug: Der Schienenknacker - ein Bagger mit Spezialaufsatz - kneift mit seinem kräftigen Kiefer alle fünf Meter die alten Gleise durch, damit sie abtransportiert werden können. Im Anschluss wird das Gleisbett vorbereitet und die neuen Schienen hinein gehievt: Enorme, 30 Meter lange, vormontierte Gleise werden eingelegt und verankert.

Weiteres Gleisbau-Wochenende im November

Die BSAG ballt die Arbeiten an wenigen Wochenenden, in denen dann auch nachts gearbeitet wird, um den Straßenverkehr möglichst wenig zu stören. Bauleiter und Gleisarbeiter, Poliere und Schweißer sind seit Freitagabend um 21 Uhr im Einsatz. Montag früh um 3 Uhr soll die erste Bahn wieder über die neuen Gleise fahren. Vom 15. bis 17. November folgt ein zweites intensives Gleisbau-Wochenende.

Schienen- und Autoverkehr sind durch die Bauarbeiten beeinträchtigt. Die Straßenbahn-Linien 2, 10, N 10, 21, 33, 34, 37, 40, 41 und 42 müssen den Baustellenbereich weiträumig umfahren. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen. Die aktuellen Streckenführungen, Fahrpläne und Umleitungen sind online unter www.bsag.de sowie über die VBN-App ab­rufbar. Die VBN-24-Stunden-Serviceauskunft ist außerdem unter der Rufnummer 04 21 / 59 60 59 zu erreichen.