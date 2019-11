Im Schnitt wird Bahn- und Busfahren in Bremen im kommenden Jahr teurer. An einigen Stellen wird nachgebessert. Dafür nimmt der Senat nun Geld in die Hand. (Roland Scheitz)

Bremen investiert in den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Der Senat hat am Dienstag beschlossen, im kommenden Jahr 360.000 und 2021 noch einmal eine Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, damit zum Jahresbeginn bei den BSAG-Linien der Nachtlinienzuschlag entfällt und die Preise für das Stadtticket im kommenden Jahr konstant bleiben.

Die Entscheidung fällt einen Tag, nachdem der der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) bekannt gegeben hat, seine Fahrpreise anzuheben. Im Schnitt steigen die Kosten für die Gäste von Bussen und Bahnen demnach um 1,6 Prozent. Der VBN hatte aber bereits am Montag angedeutet, dass es unter anderem beim Nachtlinienzuschlag Verbesserungen für die Kunden geben wird. Dafür nimmt die Bremer Regierung nun das entsprechende Geld in die Hand.

Mit seinem Beschluss wolle der Senat die ÖPNV-Tarifstruktur sozial verbessern. Demnach wird der Nachtlinienzuschlag, der derzeit bei einem Euro pro Fahrt liegt, ab dem 1. Januar 2020 abgeschafft. Das Stadtticket soll nächstes Jahr auch weiterhin monatlich für Erwachsene 38,90 Euro und für Kinder und Jugendliche 30,30 Euro kosten. Der Senat will damit nach eigener Aussage finanziell schlechter gestellte Menschen vor den Auswirkungen weiterer Preiserhöhungen schützen. Laut Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) sollen weitere Optionen zu einem 365-Euro-Jahresticket oder zu einem ticketlosen ÖPNV in 2020 in einer Machbarkeitsstudie erarbeitet werden.