Nachts fliegen die Funken

Die alten Gleise werden zunächst an einzelnen Stellen in Handarbeit mit der Motorflex aufgeschnitten. Ein Bagger räumt den Bauschutt ab. (Christina Kuhaupt)

Im Hintergrund sieht man aus der Ferne das Freimarktfeuerwerk, doch auch hier in Hemelingen lassen die Gleisarbeiter die Funken fliegen und die Nacht aufleuchten. Sie fabrizieren mit ihrer Motorflex ihr eigenes Feuerwerk. Die Männer schneiden die alten Straßenbahnschienen auf, die hier seit knapp 25 Jahren im Boden liegen.

An der Sebaldsbrücker Heerstraße erneuert die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) derzeit die Gleise. Die alten Schienen sind abgenutzt und zudem zu schmal für die neueren Straßenbahnen, die 2,65 Meter breit sind, 35 Zentimeter breiter als die alten. Bisher konnten nach Sebaldsbrück nur die alten schmalen Bahnen fahren, das soll nun anders werden. Eine notwendige Umrüstung – immerhin soll Bremen in den kommenden zwei Jahren 77 neue breitere Schienenfahrzeuge bekommen.

Nun wird an diesem Wochenende seit Freitag spät bis Montagfrüh durchgearbeitet, um den Verkehr nicht zu lange auszubremsen. Baggerfahrer, Schweißer und Poliere rücken nachts an: Rund 30 bis 40 Personen sind hier an diesem Wochenende im Nachteinsatz. Die Schicht beginnt für die meisten um 21 Uhr und endet am frühen Sonnabendmorgen.

Kurz vor Arbeitsbeginn stehen einige Kollegen rauchend am nächtlichen Gleis. Die letzte Bahn der Linie 10 rattert durch, danach wird die Oberleitung durch vier Erdungsstangen gesichert. „Es ist geerdet, es kann losgehen“, sagt Bauleiter Peter Hartmann, der von Seiten der BSAG vor Ort ist. Mit den Bauarbeiten ist eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen Matthäi und Steinbrecher beauftragt.

Unter der Woche haben Bagger bereits die Asphaltdecke zwischen den Gleisen aufgerissen und die Stahlskelette der Schienen im Boden freigelegt. In der Nachtschicht greifen nun Baggerfahrer mit ihrer Schaufel unter die Schienen und reißen sie mit mächtigem Rumpeln aus der Verankerung. Die Schienen, die immerhin 60 Kilogramm pro Meter wiegen, sehen plötzlich aus wie Spielzeugleitern.

Den normalen Baggern folgt ein Fahrzeug, das in Bremen erst seit vergangenem Jahr im Einsatz ist: der Schienenknacker. Ein Schienenknacker ist ein Bagger mit Spezialaufsatz, dessen Form an einen Saurierkopf erinnert. Er beißt mit seinem kräftigen Kiefer wie ein Tyrannosaurus Rex alle fünf Meter in die alten Gleise. Jedes Mal, wenn er ein Gleis durchkneift, kracht es gewaltig. Zum Teil spritzt Regenwasser in hohem Bogen aus dem Gleis, wenn der Schienenknacker am Stahl rüttelt. „Mit dem Schienenknacker sparen wir zwei Stunden, früher mussten die Schienen in Handarbeit zerteilt werden, da wurde noch mit dem Brenner gearbeitet“, sagt Polier Martin Ridders, der die Arbeiten überwacht und koordiniert. Das Schwierigste an den Gleisarbeiten hier sei es, den knappen Zeitplan einzuhalten, damit tatsächlich Montagfrüh die erste Bahn wieder fahren kann, so Ridders.

Tatsächlich fällt auf, dass die Bagger, die hinter dem Schienenknacker das Gleisbett aufräumen, so schnell kreisen, wie man es tagsüber selten auf Baustellen beobachten kann. Den Bagger so rasch und dennoch präzise zu steuern, dazu gehört Geschick: „Der Baggerfahrer macht das ja auch schon seit 30 Jahren“, sagt Ridders.

Das Gleisbett hat verschiedene Schichten: Basis ist eine große Betontragplatte, in der die Schienen mit Haltebolzen verankert werden. Für die Gleise wird darauf zudem ein Kunststoffbett gegossen. Dieses sorgt dafür, dass Erschütterungen abgefedert werden und dass kein Strom in die Erde geht. Straßenbahnen beziehen ihren Strom aus den Oberleitungen, unter den Schienen hindurch fließt er dann zurück, erklärt Hartmann: „So schließt sich der Kreis.“

Was die wenigsten wissen: Straßenbahnschienen haben sogar ein eigenes Entwässerungssystem, und auch das wird nun erneuert. In den Schienen gibt es eine Rille mit dünner Röhre. Darin fließt das Regenwasser der Straße bis zu Entwässerungsboxen. Diese sind alle 30 Meter im Gleisbett eingebaut und leiten das Wasser in die Kanalisation ab, beschreibt Hartmann.

Die neuen Gleise, die hier in die Erde sollen, liegen schon auf der Baustelle bereit. Ein Schweizer Hersteller hat die Einzelteile produziert, bei der BSAG wurden die Gleise dann vormontiert. Jeweils zwei 15 Meter lange Stücke hat die Bautruppe der BSAG vorab zusammengeschweißt. Ins Gleisbett gehoben werden also 30 Meter lange Gleisrahmen. Am Ende wird zwischen die Gleise wieder neuer Füllbeton gegossen, obenauf kommt eine sieben Zentimeter dicke Schicht Asphalt. Am Montagmorgen fährt dann als allererstes ein Schienenschleiffahrzeug durch und testet die neuen Gleise. Dann geht für alle ein arbeitsreiches Wochenende zu Ende. Hartmann wird nach der Nachtschicht Brötchen holen, frühstücken und sich dann wieder aufs Ohr hauen. „Nach der Schicht wird wieder gekuschelt“, stellt einer der Bauarbeiter schmunzelnd fest.

Die BSAG ballt die Arbeiten an wenigen Wochenenden, in denen rund um die Uhr gearbeitet wird, um den Verkehr möglichst wenig zu stören. Vom 15. bis 17. November folgt ein zweites intensives Gleisbau-Wochenende, bis zum 6. Dezember sollen die Arbeiten beendet sein. Über Umleitungen und Sperrungen informiert die BSAG unter anderem auf ihrer Webseite unter www.bsag.de.