Polizeieinsatz beim Nordderby sind die Regel. (Karsten Klama)

Am Donnerstag wird das Oberlandesgericht in Bremen darüber entscheiden, ob ein Gebührenentscheid für Polizeikosten an die DFL rechtswidrig ist oder nicht.

Die beiden Kontrahenten Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und DFL-Präsident Reinhard Rauball sagten im Voraus, sie seien gut auf die nächste Verhandlungsrunde vorbereitet und sehr gespannt. Mäurer erwartet, dass sich das Oberlandesgericht am Donnerstag zu allen offenen Fragen positionieren wird. Über das Verhältnis zu Rauball sagte er vorab: "Wir kämpfen in unterschiedlichen Ligen." Im Großen und Ganzen sei es jedoch sportlich.

Raubball wiederum bezeichnet sein Verhältnis zu Mäurer als ein faires, ordentliches. Der DFL-Präsident halte weiterhin an der Position der DFL fest. Für Sicherheit und Ordnung habe der Staat zu sorgen und müsse dementsprechend auch die Kosten dafür tragen. Er halte die Präventionsarbeit für entscheidend. Es gehe nicht darum, Gelder von einen Posten auf den anderen umzuverteilen. "Das Geld darf nicht nur einfach von einer in die andere Tasche geschaufelt werden", so Raubball. Darüber hinaus geht Raubball davon aus, dass der Fall letztendlich vom Bundesverwaltungsgericht entschieden werden muss. Sprich, wer auch immer am Donnerstag verliert, wird voraussichtlich in die nächste Instanz gehen.

Seit 10 Uhr wird verhandelt. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. (mic)

Lesen Sie hier die wichtigsten Punkte zu dem Rechtsstreit mit der Deutschen Fußball-Liga: