Das Modehaus „Harms am Wall“ brannte komplett aus. Nun muss die Frage geklärt werden, wer für den Schaden an den Waren aufkommen muss. (Archiv: Frank Thomas Koch)

Geht das alles schon wieder los? Die Frage stellt sich, wenn man sich das zivilrechtliche Verfahren zwischen dem Insolvenzverwalter des Textilkaufhauses Harms am Wall und der Basler Sachversicherungs-AG am Bremer Landgericht anschaut. Der Strafprozess um die Brandstiftung bei dem Traditionskaufhaus ist längst beendet. Hans Eulenbruch, Chef des Textilhauses, und der zweite Angeklagte sind freigesprochen. Doch gut eineinhalb Jahre nach dem Urteil geht es weiter. Eulenbruch geht gegen die Versicherung vor, die ihm den Schaden bislang nicht ersetzt hat. Auf den Termin musste er mehr als ein Jahr warten, immer wieder wurde der Termin verschoben. Die Angelegenheit ist für den Unternehmer, der als Zeuge während der Verhandlung am Donnerstag vor der Tür bleibt, also noch nicht ausgestanden.

Despektierlich könne man sagen, es sei ein „zweiter Aufguss“, meint der Vorsitzende Richter am Landgericht, Michael Brünjes, eingangs zu dem Verfahren. Aber das sei nicht der Fall. Das Urteil im Strafrecht sei nicht bindend für das Zivilrecht. Um dies zu begründen, zieht der Richter eine andere Rechtsprechung heran wie ein Urteil des Bundesgerichtshofes. Es wird also alles noch einmal aufgerollt. Der Insolvenzverwalter des Kaufhauses klagt gegen die Versicherung, weil diese den Schaden für einen Teil der verbrannten Ware nicht erstatten will. Sie geht davon aus, dass es ein vorsätzliches Herbeiführen des Versicherungsfalls gab, also, dass es zu Obliegenheitsverletzungen durch den Versicherungsnehmer Eulenbruch kam.

Der Vorsitzende Richter Brünjes erklärt das Verfahren als zulässig, da er keine Probleme dadurch sehe, dass sowohl bei Klage als auch bei der Widerklage, die Frist für Klageerwiderung bereits abgelaufen war. Durch diese Verspätung würde keine Verzögerung entstehen. Insgesamt stellt sich das ganze Verfahren als kompliziert heraus. Es geht um Anklage, Widerklage, Anträge oder eine neue Klage beziehungsweise eine mögliche Erweiterungsklage, die die restlichen Schadensfälle klären soll. Über die genaue Höhe der Schäden wird ebenfalls gestritten. Dem Vernehmen nach soll es sich um eine sechsstellige Summe handeln. Für das Gericht geht es um zwei Hauptfragen in diesem Fall: Was ist passiert an dem Abend, als das Gebäude von Harms am Wall in Flammen aufging? Und: Wie war die wirtschaftliche Lage des Textilhauses?

Im Brandstifterprozess hatte ein Wirtschaftsprüfer den Inhaber von Harms am Wall entlastet. Dessen Gutachten ergab, dass das Unternehmen finanziell gut da stand. Dieses Ergebnis wird jedoch von einem anderen Anwalt angezweifelt. Das Gericht will nun einen neuen Sachverständigen beauftragen, der sich die finanzielle Situation des Unternehmens anschauen soll. Dazu müssten sämtliche Geschäftsunterlagen erneut geprüft werden.

Um die Fragen zu klären sollen mehrere Zeugen gehört werden, darunter Eulenbruch selbst, Mitarbeiter von Versicherungen, eine Prokuristin, die zum Warenbestand aussagen kann, und der im Indizienprozess ebenfalls angeklagte Mann, der dort die Aussage verweigerte. Zudem sollen Teile des Beweismaterials erneut angeschaut werden. Allein die Ermittlungsakte bestehe aus rund 15 000 Seiten, heißt es. Unklarheit herrscht zwischen Richter, Kläger und Angeklagten über den Verbleib der Überwachungsvideos aus dem Kaufhaus, die laut Kläger aber ohnehin keine Beweise liefern.

Verwunderung gibt es über den nächsten Verhandlungstermin, der erst an einem Donnerstag im September 2019 angesetzt werden soll. „Früher geht es nicht“, sagt Richter Brünjes im Hinblick auf die angespannte Sitaution in den Bremer Justizbehörden. Das bedeutet für Eulenbruch erneut eine lange Wartezeit.