Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht.

Schulen und Kitas im Notbetrieb, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Wer hätte gedacht, dass eine Zehntklässlerin Zur-Schule-Gehen mal „richtig cool“ finden könnte? Unsere Tochter sieht es so nach zwei Tagen Nahbeschulung. Oder wie heißt das Gegenstück zur Fernbeschulung? Jedenfalls hat Verknappung die Freude am Unterrichtsgeschehen stark gesteigert. Eine Hürde war die Wahl des passenden Outfits nach derart langer Abstinenz. Zumindest die Maskenfrage erwies sich als unproblematisch: Die Peer Group sieht es nüchtern und akzeptiert auch behelfsmäßigen Mund-Nasen-Schutz aus der Änderungsschneiderei.

Das ist erfreulich. Denn die geplante Massenfertigung kreativer Eigendesigns in unserer Küche lässt immer noch auf sich warten. Dafür haben wir viel über Nähmaschinentechnik gelernt. Uromis uralte Singer-Nähmaschine (Baujahr ca. 1920) erwies sich – zur allgemeinen Überraschung – als funktionstüchtig, nur fehlte ein Antriebsriemen. Aber es gelang, bei Ebay Ersatz für das zerfetzte Zahnrädchen in Omis alter Singer-Maschine (Baujahr ca. 1970) zu beschaffen.

Toll, dass es Menschen wie Andy gibt: Andy hat für seinen Youtube-Kanal Dutzende Videos aufgenommen, in denen er alte Singer-Maschinen zerlegt und zerfetzte Zahnrädchen austauscht. Jetzt brauchen wir nur noch einen 3/32-Zoll-Innensechskantschlüssel (Made in Britain, also kein metrisches System!), um ein kleines Schräubchen zu lösen, und ist der beschafft, dann – ja dann – wird in der Küche losgenäht.

