Bernd Kuschnerus (links) ist als Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche auf Renke Brahms gefolgt. Nun wird Kuschnerus in seiner Gemeinde offiziell verabschiedet. (Christina Kuhaupt)

Die 100-Tage-Frist ist fast um. Seit Mitte Juni ist Bernd Kuschnerus als neuer Schriftführer, also leitender Geistlicher, der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) im Amt. Zeit für ein Resümee.

So ganz ins kalte Wasser ist der promovierte Theologe ja nicht geworfen worden. Denn der 56-Jährige war bereits seit 2007 Stellvertreter seines Amtsvorgängers Renke Brahms, des jetzigen Direktors der Evangelischen Wittenbergstiftung. In einer Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, gilt auch für die Kirche das italienische Sprichwort „Gli esami non finiscono mai“ (auf deutsch: Die Prüfungen hören niemals auf).

Das bekommen natürlich auch andere Verbände und Vereine zu spüren: Der Trend geht hin zur zunehmenden Individualisierung, des sich nicht mehr fest binden Wollens. „Aber im Vergleich dazu, in welchem Ausmaß andere Institutionen mit Abwanderung zu kämpfen haben, sind wir noch relativ stabil“, sagt Kuschnerus über die evangelische Kirche in Bremen.

Trotzdem, die Zahlen sprechen für sich: Die Zahl von 500 000 ist mittlerweile in Bremen auf 150 000 Kirchenmitgliedern geschrumpft. Ursachen sind neben dem demografischen Faktor auch Kirchenaustritte. Dabei hat die evangelische Kirche weit weniger Baustellen als ihre katholischen Kollegen. Frauenordinariat und Wiederverheiratung von Geschiedenen sind kein Problem. Inzwischen werden die Missbrauchsfälle, die es auch in der evangelischen Kirche gegeben hat, aufgearbeitet.

Eine Studie malte jüngst dennoch ein düsteres Bild und prognostizierte weiterhin ein dramatisches Schrumpfen der Kirchengemeinden. „Wir müssen realitätsbezogen mit diesen Zahlen umgehen. Wir sollten uns allerdings mit Gottvertrauen auch nicht ins Bockshorn jagen lassen“, sagt der neue Schriftführer, der viel in den bremischen Gemeinden herumkommt. „Ich komme immer gerne, wenn ich eingeladen werde“, sagt Kuschnerus. Genauso, wie er seine Predigten in einem dialogischen Prinzip gestaltet hat, ist ihm nach eigenen Angaben ein persönlicher Dialog auf Augenhöhe wichtig, frei von fanatischer Verengung und jedem Dogma.

Kuschnerus tritt für eine offene Gesellschaft ein: „Es ist wichtig, dass wir klare Kante gegen Hasstiraden, gerade in den sozialen Netzwerken zeigen. Denn diese Art der Einschüchterung und Destruktivität schadet einer offenen, diversen Gesellschaft.“ Es müsse in Diskussionen um die schrittweise empathische Annäherung an andere Perspektiven gehen. Sein Rezept für vertrauensbildende Maßnahmen: „Wir müssen immer wieder neue Angebote machen“ – und zwar im Sinne einer Kirche für alle.

Um von den sozialen Angeboten der BEK zu profitieren, muss man nicht Mitglied sein. Von der Kita bis zur Kleiderkammer über den Mittagstisch bis hin zu kostenfreien Begegnungs- und Beratungs-Angeboten für alle Wechselfälle des Lebens an mehreren Stellen in der Stadt. Klar sei aber auch, so der Theologe, dass diese Angebote über die Kirchensteuer finanziert würden.

19 Jahre lang hat Kuschnerus sich mit seiner Frau Inge eine Pfarrstelle in der Melanchthon-Gemeinde geteilt. An diesem Sonntag wird er dort mit einem Festgottesdienst verabschiedet. Ab und an wird er aber auch jetzt noch in „seiner“ Gemeinde in Osterholz Gottesdienste feiern.

Seelsorge generell, aber auch im Krankenhaus und Gefängnis, ist für ihn nach eigenen Angaben einer der wichtigsten Pfeiler der pastoralen Arbeit. „Nach den Gottesdiensten bieten wir für die Menschen ein Zusammensein bei Kaffee an. Da kommen viele, die von ihren Freuden, aber auch von ihren Sorgen und Nöten berichten“, sagt der BEK-Schriftführer. Diese nehme die Kirche sehr ernst und versuche zu helfen. Die Kirche stellt aber auch entsprechende Forderungen. „Unser Anliegen ist es, für diejenigen einzutreten, die selbst ihre Stimme nicht erheben können wie Arme, Obdachlose und Flüchtlinge“, sagt Kuschnerus.

Rechtzeitig zum Bürgerschaftswahlkampf hatte die BEK unter dem Titel „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ eine sozialpolitische Erklärung publiziert. Darin forderten die Geistlichen die politisch Verantwortlichen dazu auf, Armut und Wohnungsnot ernst zu nehmen und ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. In der sozialpolitischen Erklärung wurde kritisiert, dass in Bremen Menschen durch steigende Mieten aus ihren Wohnungen verdrängten. Die Zahl der Sozialwohnungen sei zudem seit den 1990er-Jahren von mehr als 90 000 auf 9000 gesunken. Die Folge: Die Obdachlosigkeit nehme zu. So müssten in der Stadt Bremen mehr als 600 Menschen auf der Straße leben.

„In Bremen gibt es bereits viele kirchliche Initiativen für Menschen, die gezwungen sind, in Armut zu leben“, sagt Kuschnerus. In der sozialpolitischen Erklärung wurde zudem darauf gedrungen, mehr Sanitäranlagen und mehr Mittel für Streetwork, Sozialarbeit und medizinische Versorgung zur Verfügung zu stellen.

Besonders wichtige Punkte des sozialpolitischen Zehn-Punkte-Forderungskatalogs sind für den Schriftführer zudem die zeitnahe Installation und regelmäßige Wartung öffentlich zugänglicher Trinkwasserbrunnen. In Bremen geht es bei diesem Vorhaben nur schleppend voran: Im Mai wurde am Anti-Kolonialadenkmal die erste von fünf Trinkwasserzapfstellen, die die Stadt in diesem Jahr aufstellen will, eingerichtet.

Doch bei aller Ernsthaftigkeit gibt es auch Grund zu feiern. Seit vergangenem Jahr ist der Reformationstag am 31. Oktober in neun Bundesländern wieder ein Feiertag. Mit einem ganztägigen Programm wird die BEK auch in diesem Jahr wieder niedrigschwellige Angebote machen. Das Motto der zentralen Predigt im Dom: „Was ist wertvoll im Leben und nicht bezahlbar?“ Eine Einladung zum Nachdenken an alle Sinnsuchenden.