Piktogramm und Schilder machen deutlich: Ein Teilstück der Knochenhauerstraße ist Fußgängerzone. Ein versenkbarer Poller soll der Regelung Nachdruck verschaffen. (Frank Thomas Koch)

Der Mann hinterm Steuer bremst den schwarzen Kleinwagen ab, stoppt und beugt sich zur Beifahrerseite hinüber, um kurz die Lage zu peilen. Eine dicke, durchgezogene Linie markiert das Durchfahrtsverbot, rechts und links stehen Verkehrsschilder, die die Situation in der Knochenhauerstraße unmissverständlich regeln. Ein mehrere Quadratmeter großes Piktogramm auf dem Pflaster bekräftigt die Botschaft: Fußgängerzone. Aber was heißt das schon? Nicht viel, solange keine „physischen Barrieren“, wie Verkehrsfachleute Poller und Schlagbäume nennen, die Durchfahrt verhindern. Das soll sich jetzt ändern.

Der Mann im schwarzen Auto hat die Szenerie erfasst – und tut das Falsche. Statt der Carl-Ronning-Straße zu folgen, biegt er in die verbotene Zone ein und fährt, um nur ja nicht erwischt zu werden, recht zügig davon. Er ist einer von vielen. Würden er auf dem 150 Meter langen Abweg angehalten, wären mindestens 20 Euro Bußgeld fällig. Am Mittag eines beliebigen Werktags wird allerdings im Minutentakt gegen die Regeln verstoßen: Kleinwagen, große Autos und Lieferfahrzeuge schummeln sich zur Kleinen Hundestraße durch, um auf dem kürzesten Weg ans Ziel zu kommen. Überwiegend sind es Autos mit Bremer Kennzeichen.

Das Problem ist bekannt. Seit Langem schon hofft die City-Initiative auf einen Poller, der für klare Verhältnisse sorgt. Als Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der City-Initiative, vor sieben Jahren anregte, einen versenkbaren Poller in der erstklassigen Altstadt-Geschäftslage installieren, war das Thema gerade Mode. Für die Langenstraße war bereits ein solcher Auto-Stopper beschlossen und im Frühjahr 2013 installiert worden. Mindestens vier Mal haben Lastwagen seitdem den Poller oder seine elektronische Steuersäule umgefahren. Technische Defekte verursachten weitere Ausfälle. Dennoch, das Modell schien eine runde Sache zu sein. Und vor zwei Jahren haben auch die Pläne für die Knochenhauerstraße „Fahrt aufgenommen“, wie Halves sagt. Seit Beginn des Pilotprojekts ist das Straßenteilstück Fußgängerzone. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, in der das Vorhaben sich seiner Vollendung entgegen bewegt, ist allerdings eher langsam.

Aktionspaket ist freigegeben

Jetzt aber scheint Bewegung in die Angelegenheit zu kommen. Als er kürzlich beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV) darum bat, zumindest das doch arg abgefahrene provisorische Piktogramm aus der Pilotversuchsphase zu erneuern, habe er „prompt Antwort“ bekommen, sagt Jan-Peter Halves: Er könne beruhigt sein, der Poller sei aktuell im Gespräch. Das bestätigt ASV-Sprecher Martin Stellmann: „Wir haben das in unserem Auftragsportfolio.“ Das Bauressort hatte zuvor das Aktionspaket zur Umgestaltung der Knochenhauerstraße freigegeben. Allein: Einen Termin gibt es nach wie vor nicht. Zunächst müsse ein Lieferant gefunden, dann „eine relativ lange Lieferzeit“ abgewartet werden. „Das ist ja ein sehr spezielles Bauteil“, sagt Stellmann.

Dennoch: So nah war die Knochenhauerstraße noch nie am Poller. Laut Bauressortsprecher Jens Tittmann stehen im Haushalt bereits 72 000 Euro bereit. Koordinatorische Feinarbeit sei gefragt, erläutert Martin Stellmann. Man müsse sehen, wo die Steuereinheit Platz finde und von wo aus sie mit Strom versorgt werden könne. Dann gelte es zu klären, wer überhaupt berechtigt sein werde, den Poller zur Durchfahrt abzusenken. „Und dann stellt sich die Frage: Wie vermeiden wir die Umfahrung?“ Zudem soll der nur wenige Fuß breite, kontrastfarbig gepflasterte Radweg zurückgebaut werden, weil er überflüssig geworden ist. Denn schon jetzt ist das Radfahren in der kurzen Fußgängerzone erlaubt.

Der Elektropoller, für den allein 60 000 Euro der Gesamtsumme veranschlagt werden, soll möglichst dann aufgebaut werden, wenn die am Straßenrand stehenden alten Betonpfeiler entfernt werden. Die Pfeiler kommen weg, um der Fußgängerzone optisch mehr Geltung zu verschaffen. Mit zunehmender Dauer habe die Angelegenheit das Zeug zur „politischen Posse, die über das Faktische hinaus symbolische Wirkung entfaltet“, sagt Jan-Peter Halves. Demnächst soll es andersherum laufen. Wenn der Poller faktisch – und zumindest für Kleinwagen unumstößlich – die Verkehrsschilder flankiert.