Andrea Nahles (dpa)

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion will in der kommenden Woche bei einer dreitägigen Klausurtagung auf Schloss Etelsen (Landkreis Verden) ihren Kurs für die letzten zwölf Monate der Wahlperiode abstecken. Für einen Nachmittag hat sich auch die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles angesagt. Die Abgeordneten erwarten sich von ihr einen Ausblick, mit welchen politischen Impulsen auf Bundesebene in naher Zukunft zu rechnen ist. Auch die grundsätzliche Situation der Partei als Partner in der Großen Koalition dürfte Gegenstand der Aussprache sein.

Inhaltlich werden sich Sozialdemokraten schwerpunktmäßig mit dem Thema Städtebau auseinandersetzen. Zuletzt hatte der rot-grüne Senat auf diesem Gebiet eine Initiative ergriffen, die mehr Zuzug sozial stabiler Familien in ärmere Stadtteile bewirken soll. Wer sich etwa entschließt, in Gröpelingen oder Blumenthal zu bauen, der kann künftig von der öffentlichen Hand finanziell unterstützt werden. Die Förderung kann je nach Wert des Objekts einen fünfstelligen Betrag erreichen, indem die Stadt Grunderwerbssteuer, Notar- und Grundbuchkosten sowie gegebenenfalls Baugenehmigungsgebühren übernimmt. Laut Fraktionssprecher Matthias Koch gibt es Überlegungen, dieses Instrumentarium noch weiter auszubauen. Auch andere Möglichkeiten zur besseren sozialen Durchmischung der Stadt und zur Schaffung günstigen Wohnraums sollen erörtert werden.

Weitere Themenfelder der Fraktionsklausur sind der erleichterte Zugang zu kulturellen Angeboten und die Verbesserung der digitalen Infrastruktur in benachteiligten Stadtteilen. In der Verkehrspolitik wird es um eine bessere Gleisverbindung zwischen Bremen und Bremerhaven gehen.