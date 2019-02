Über Jahrzehnte kreuzten sich die Wege von Strafverteidiger Horst Wesemann (l.) und Richter Helmut Kellermann bei Prozessen im Landgericht. Jetzt sind beide im Ruhestand – und werfen gemeinsam einen Blick zurück. (Frank Koch)

Herr Kellermann, Herr Wesemann, der spektakuläre Mordprozess ohne Leiche um die seit 25 Jahren verschwundenen Jutta Fuchs war für Sie beide der berufliche Schlusspunkt. Am Ende stand ein Freispruch. Wie haben Sie nach diesem Urteil geschlafen?

Kellermann: Ich räume ein, dass Prozesse nachwirken, auch des Nachts. Irgendwann verblasst das dann, aber eine ganze Weile kann das schon der Fall sein. Aber in diesem Verfahren habe ich eigentlich nicht schlecht geschlafen. Weil ich am Ende der Auffassung bin, dass es durchaus Alternativen gibt.

Kellermann: Richtig. Wenn ich früher gedacht habe, der wird’s vielleicht gewesen sein, man kann es nur nicht beweisen, dann denke ich jetzt wirklich, dass es ernsthafte Alternativen gibt. Und wenn es die gibt, und ich dann jemanden freispreche, der vielleicht immer noch ein bisschen verdächtig sein mag, dann fühle ich mich nicht unwohl. Weil dann immer das Prinzip gilt, das ich als Richter tief verinnerlicht habe, dass man in einem solchen Fall dann freisprechen muss. Und das ist dann auch in Ordnung für meinen nächtlichen Schlaf.

Wesemann: Nach dem Freispruch bin ich völlig entspannt. Im Verfahren selbst hatte ich die Lage nur nach dem Akteninhalt beurteilt. Ich hatte den Mandanten nicht gefragt, ob er schuldig ist oder nicht. Und ich hatte ihn auch nicht gefragt, ob etwas im Tietjensee zu finden ist. Deshalb war ich da schon nervös. Ich wusste ja nicht, was dabei herauskommt. Nach dem Freispruch war ich sehr erleichtert. Ich habe dann damit auch ohne große Schwierigkeiten abgeschlossen. Ich habe meine Rechnung geschrieben und damit ist das Verfahren für mich erledigt.

Wesemann: Weit über 90 Prozent aller Fälle sind unstreitige Verfahren. Da geht es also nur noch um die Höhe der Strafen und um die Perspektive für den Betroffenen. In den anderen Fällen ist es häufig so, dass ich mir keine Meinung darüber bilde, ob er schuldig ist oder nicht. Ich sehe aufgrund des Akteninhalts eine bestimmte Beweislage und versuche auf dieser Grundlage dann, die Verteidigung aufzubauen. Ich hatte nie das Gefühl, jemanden freigeboxt zu haben, der vielleicht doch schuldig war.

Kellermann: Als Richter ist das ein bisschen schwieriger, weil man letztlich verantwortlich ist. Wir entscheiden letztlich ob Ja oder Nein und sehen dabei einer hohen Erwartungshaltung diverser Personen entgegen. Es hat zwar Fälle gegeben, in denen ich mich nachträglich gefragt habe: War das jetzt richtig, hast du etwas falsch gemacht? Aber dabei ging es dann immer nur um die Strafhöhe oder auch die rechtliche Bewertung.

Kellermann: Nein, das waren nur einzelne Fälle. Ich stimme Herrn Wesemann zu – in 80 bis 90 Prozent sind wir uns sicher, dass eine Tat geschehen ist und der Angeklagte der Täter war. Da stimmen wir mit der Verteidigung auch überein. Trefflich streiten lässt sich dann darüber, wer welchen Anteil an einer Tat hatte – ob es Schuldfähigkeitseinschränkungen gibt, ob es gefährliche Körperverletzung oder versuchter Totschlag war. Aber das sind dann auch nicht die Punkte, die einen nachts unruhig werden lassen, ob man also ein Fehlurteil getroffen hat.

Wesemann: Um das vorwegzunehmen – Strafverteidiger war der absolute Traumberuf. Ich habe während des Studiums die RAF-Prozesse besucht, Mitte der 70er-Jahre. Prof. Dr. Ulrich K. Preuß hat damals verteidigt in Frankfurt. Ich habe diesen Prozess gesehen und gedacht: Das möchte ich auch können. Ich bin im Mai 1980 als Anwalt vereidigt worden und habe keine Sekunde davon bereut.

Kellermann: Ich habe Jura studiert, aber es gab durchaus auch Alternativen. Lehrer vielleicht, Mathematik und Biologie. Als ich mich dann für Jura entschieden hatte, habe ich stets das Strafrecht präferiert. Es waren ja politische Zeiten. Strafrecht, insbesondere das Strafverfahrensrecht, galt als der Seismograf der Verfassung. Daran konnte man messen, ob wir eine bürgerlich freiheitliche Entwicklung haben oder eine andere. Das war mir wichtig. Und deshalb habe ich mich, als ich nach Bremen gekommen war, relativ schnell in Richtung Strafverteidiger orientiert.

Kellermann: Ein Strafverteidiger kann gute Ideen haben und gute Anträge stellen. Ob das Gericht dem folgt, ist aber eine ganz andere Frage. Dieses Manko des Strafverteidigers habe ich immer gesehen. Und wenn Sie dann eines Tages gefragt werden, ob Sie nicht Richter werden wollen… Außerdem hat das damals natürlich auch die gesicherte finanzielle Ebene gegeben, bei zwei kleinen Kindern ja nicht unbedeutend. So habe ich mir dann gesagt, okay, ich versuche es mal als Richter. Und natürlich – das Sein prägt das Bewusstsein – im Laufe der Jahre setzt man dann eine etwas andere Brille auf als vorher als Verteidiger.

Wesemann: Ich kann das so nicht bestätigen. Ich sehe natürlich Unterschiede. Aber ich kann nicht sagen, dass in Bremen besonders milde geurteilt wird. Es gab hier immer ein bestimmtes Augenmaß, gerade im Hinblick auf die Persönlichkeit der Täter, um letztlich das gerechte Maß an Strafe zu finden. Das mag im Vergleich zu anderen Bundesländern in der Summe vielleicht anders ausgefallen sein. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es hier besonders glimpflich abgegangen ist.

Kellermann: Hier in Bremen war glaube ich wichtig, dass es, aufgrund der 70er und 80er Jahre mit der Gründung der Universität und dem Studiengang Jura, in aller Regel ein relativ gutes Miteinanderauskommen gab zwischen Richtern, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Man hat miteinander geredet, ohne dass man gleich miteinander „gekungelt“ hat. Und dieses Klima führte sicher dazu, dass man der Persönlichkeit des Angeklagten eher gerecht werden konnte.

Kellermann: Zum einen hat man so auch Informationen über den Angeklagten bekommen. Zum anderen hatte man da ein gewisses Vertrauen miteinander. Natürlich gab es trotzdem auch Konflikte. Ich bin auch mit Horst Wesemann richtig aneinandergeraten. Aber im Prinzip galt, dass wir eine Redekultur hatten. Und das macht was aus.

Wesemann: Das hat vor allem schon Einfluss auf das Studium. Ich hatte ja noch die einstufige Juristenausbildung. Die fing erstmal mit zwei Semestern ISIS an, dem integrierten sozialwissenschaftlichen Eingangsstudium. Das heißt, wir haben uns von Anfang an mit allen gesellschaftlichen Problemen auseinandergesetzt, nicht nur mit der Juristerei. Wir haben zwar auch gelernt, die Gesetze zu lesen und auszulegen, aber wir hatten sozusagen auch immer gleich die soziale Komponente mit im Kopf. Und das ist etwas, was Bremen besonders machte damals. Und diese Generation, die hier in Bremen studiert hat, die hat diese Dinge auch mitgenommen.

Kellermann: Ich würde der Richtung Ihrer Frage in gewissem Umfang zustimmen. Es geht immer auch um Kriminalpolitik. Es geht darum, dass man Dinge vorgibt, wie zum Beispiel den Aufbau von Straffälligenhilfevereinen. Oder dass man auf Diversion setzt im Strafverfahren, insbesondere im Jugendstrafverfahren. Das alles ist in Bremen aufgrund der sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse frühzeitig geschehen. Und ist mitinitiiert worden durch die entsprechenden regierenden Kreise, die das unterstützt haben.

Kellermann: Man hatte andere Möglichkeiten. Es war zum Beispiel die Linie hier, stärker auf Resozialisierung zu setzen und weniger auf Sühne und Strafe. Und diese Resozialisierung möglichst nicht im ‚Knast‘ zu machen, der anerkanntermaßen keine hohe resozialisierende Funktion hat. Der Sühnecharakter, der im heutigen Zeitgeist viel stärker zum Ausdruck kommt, war in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren nicht so prägend. Da galt eher der Resozialisierungsgedanke: Wie können wir es erreichen, dass eine straffällig gewordene Person anschließend möglichst keine Straftat mehr begehen wird?

Kellermann: Natürlich. Eine sehr hohe Strafe nützt dem Resozialisierungsgedanken in der Regel überhaupt nicht. Bei mehr als drei, vier Jahren Gefängnis, da können Sie machen, was Sie wollen, kommt die Hospitalisation zum Tragen. Dann ist es eine Negativwirkung auf den Menschen selbst. Und all diese Gedanken, die spielten in Bremen schon eine stärkere Rolle als vielleicht in anderen Bundesländern.

Wesemann: Ich nehme das natürlich wahr. Aber der Hauptunterschied gegenüber der Verteidigung vor 30 Jahren ist die Stärkung der Opferrechte. Das nimmt ganz massiven Einfluss auf die Wahrheitsermittlung, auf das Öffentlichkeitsprinzip, auf die Möglichkeiten der Verteidigung und nimmt dem Beschuldigten viele Rechte. Das hat nicht so viel mit der Höhe der Strafe zu tun. Ich nehme natürlich auch bestimmte Entwicklungen wahr, die mir überhaupt nicht gefallen. Also etwa die Respektlosigkeit, mit der manche Leute gegenüber der Justiz und der Polizei auftreten. Das ist nichts, was ich auch nur ansatzweise billige. Nur, wenn mir so ein Mandat angedient wird, versuche ich, eine möglichst günstige Strafhöhe zu erlangen. Oder ich übernehme die Sache nicht, was ich auch in vielen Fällen gemacht habe.

Wesemann: Die Anforderungen, die der Gesetzgeber stellt, sind schon relativ hoch, und die Richter können sich davon nicht freimachen. Sie sind an die Gesetze gebunden. Das, was an Spielraum vorhanden ist, wird nach meiner Wahrnehmung allerdings selten genutzt. Bei der Anordnung von verdeckten Ermittlungen würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass die Richter sich mehr auflehnen und an der Stelle, wo noch Spielraum ist, dann auch in Richtung der Beschuldigtenrechte argumentieren.

Kellermann: Natürlich wirkt der Zeitgeist auf mich und meine Kollegen ein. Man steht ja auch als Richter mitten in der Gesellschaft. Jede Diskussion, die ich führe, zuhause mit meiner Frau, im Freundeskreis, auf Partys, wo auch immer, da erlebt man die Diskussionszusammenhänge. Und dem kannst du dich nicht völlig verschließen. Ich versuche, es vielleicht anders zu machen, aber ich kann mich doch überhaupt nicht dagegen wehren, diesen Zeitgeist zur Kenntnis nehmen zu müssen. Ich frage mich auch selbst immer mal wieder, wie ich bei einem bestimmten Fall früher geurteilt hätte. Hättest du die bestimmte Tat, die heute als versuchter Totschlag gewertet wird, eigentlich damals ebenso behandelt? Fragen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich im Ergebnis nicht auch zu höheren Strafen gekommen bin.

Zur Person

Helmut Kellermann

Jahrgang 1955, geht im Februar 2019 in Altersteilzeit. Der gebürtige Niedersachse aus Sulingen hat von 1974 bis 1981 in Göttingen studiert. Seit 1989 arbeitet er im Justizdienst in Bremen, fast durchgängig als Richter am Landgericht.

Horst Wesemann

Jahrgang 1949, hat zum 31. Dezember 2018 seine Zulassung als Anwalt zurückgegeben. Wesemann stammt aus Schierbrock im Oldenburger Land. Er hat von 1972 bis 1980 in Bremen studiert, zunächst auf Lehramt, schwenkte dann auf Jura um. Seit dem 8. Mai 1980 arbeitete er als Strafverteidiger in Bremen.

Weitere Informationen

Lesen Sie morgen Teil II des Doppelinterviews: Berge unerledigter Fälle, die Überflutung von Prozessen mit Beweismaterial, dazu die personelle Situation am Landgericht – Helmut Kellermann und Horst Wesemann zum Wandel der Rahmenbedingungen für die Justiz in Bremens.