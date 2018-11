Abbieger wie Wilfried Kretschmer können die Radampel nicht sehen. Ihm fehlt ein Signal auf der Ziel-Straßenseite. (Christina Kuhaupt)

Man könnte sagen, Wilfried Kretschmer ist ein mit allen Wassern gewaschener Fahrradfahrer. Als Mitglied im Wanderverein Bremen organisiert und leitet er seit rund 30 Jahren Radwanderungen. Besonders stolz ist er darauf, alle sechs Etappen der großen Nordsee-Rundtour gefahren zu sein – knapp 7000 Kilometer auf dem längsten ausgeschilderten Radweg der Welt. Das war vor zehn Jahren. Kretschmer ist immer noch viel mit dem Rad unterwegs – in der Welt und in Bremen. „Mein Motto lautet aber nicht mehr „Europa entdecken“, sondern Nachbarn kennenzulernen.“ So kommt der 79-Jährige aus der Altstadt auch mehr in Bremen herum und hat den just fertiggestellten Umbau der Kreuzung Herdentor/Am Wall als Fahrradfahrer unter die Lupe genommen. Sein erster Eindruck: „Ich brauche eine Gebrauchsanleitung.“

Mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer zu schaffen, das war das angepeilte Ziel, und es wurde erreicht. Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) gab Wege und Straßen bei einer kleinen Feierstunde frei. „Ich dachte, das wäre der ganz große Wurf“, sagt Kretschmer. Kaum war die Fahrt wieder frei, stieg der 79-Jährige auf sein Hollandrad und nahm das gestalterisch komplexe Kreuzungswerk der Hauptverkehrsachse prüfend unter die Reifen.

„Nicht das Ei des Kolumbus“

Unter anderem habe er „versucht, vom Wall rechts in die Sögestraße abzubiegen, da mündet der Radweg im spitzen Winkel in die Fußgängerfurt“, berichtet er von der ersten Testfahrt. Später wollte er von der Sögestraße nach links in Richtung Am Wall abbiegen. Dazu muss zunächst der Wall überquert werden. „Dann kommt man hinter der Ampel raus und weiß nicht, wann es weitergeht. Meine spontanen Gedanken waren: Wie fahre ich richtig? Wie oft war es falsch?“ Auf dem Weg von der Wallmühle zur Stadtbibliothek hingegen signalisiert ein neues einzelnes Radfahrer-Lichtsignal freie Fahrt über das Herdentor. „Das Ei des Kolumbus ist das noch nicht.“

Eine solche Ampel, pflichtet Albrecht Genzel dem Rentner bei, wäre auch in der Gegenrichtung – mit Blick auf die Wallmühle – hilfreich, fehlt aber: „Die sollte man nachrüsten, würde ich auf jeden Fall sagen“, rät der Verkehrsreferent des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Bremen. Was die Komplexität der Regelung und das Maß erforderlicher Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer angeht, rangiere die umgestaltete Kreuzung „kurz hinter dem Stern“. Nachdem der Bereich seit ein paar Tagen wieder befahren wird, ist Genzels Einschätzung eher positiv. Am Herdentor, hat er beobachtet, verlaufe der Radweg auf der ehemaligen Rechtsabbiegerspur für Autos, und das sorge für „Konfliktminimierung, da herrscht jetzt klare Kante dank der Bordsteinkante“. Durch die Trennung sei „da die Aggression raus“.

Aus Kretschmers Sicht wäre weniger an mancher Stelle mehr: Die sogenannten Taschen – Flächen, auf denen Radfahrer, die abbiegen wollen, seitlich des vorbeifließenden Verkehrs warten können – tragen für ihn eher zur Unübersichtlichkeit bei. „Mir scheint, dass viele Leute verunsichert sind.“

ADFC-Experte Genzel kann zumindest das Ampel-Problem nachvollziehen: Wer aus der Sögestraße nach links in die Straße Am Wall abbiegen will, „hat die reguläre Fahrradampel im Rücken“, räumt er ein. „Das geht dort auch nicht anders.“ Die extra Radfahrer-Ampel, die entgegenkommenden Radfahrern extra Grün signalisiert, sei „eine Innovation“, die auch an anderen Stellen in der Stadt für klarere Verhältnisse sorgen könnte. Dann müssten sich Radfahrer dort nicht mehr an das „Kombisignal“ – für schnellere Radler und langsamere Fußgänger – halten. Der ADFC-Mann hofft, dass „Radfahrer das peu à peu für sich entdecken und sich daran gewöhnen“ – wie ohnehin jede veränderte Verkehrsführung eine Umgewöhnung bedeute.