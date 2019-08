Die Haltestelle Malerstraße ist von – derzeit etwas welkem – Grün umgeben. Links befindet sich der Verkehrsknotenpunkt zur Hastedter Heerstraße. (Christina Kuhaupt)

Vier große, Schatten spendende Bäume, einige wenige Büsche und etwas welkes Grün auf hügeligem Gelände empfangen die Fahrgäste, die an der Haltestelle Malerstraße der Linie 2 stadtauswärts aussteigen. Freundlich wirkt dieses kleine, unbelebte Plätzchen in Hastedt, an dem gar nicht so viel davon zu spüren ist, dass wenige Meter weiter ununterbrochen der Verkehr tost. Beim Rundumblick schrumpft das Bild einer Idylle, das Grünland auf der anderen Seite der Straßenbahnlinie wuchert vor sich hin, geradeaus führen die Gleise über die Einmündung der vierspurigen Malerstraße zur Hastedter Heerstraße, an der vorn ein abgerundetes Bankgebäude, dahinter ein graues, siebenstöckiges Büro- und Geschäftsgebäude aus den 70er-Jahren dominieren.

Kaum vorstellbar, dass die Malerstraße Ende des 19. Jahrhunderts auf freiem Feld östlich des Dorfes Hastedt entstanden ist, damals zu einem Drittel von Zigarrenmachern bewohnt. Die Straße führt vom Hastedter Osterdeich zur Hastedter Heerstraße und wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren als Teil des Autobahnzubringers Hemelingen vierspurig zu einer zentralen Durchgangsstraße ausgebaut, die die Pfalzburger Straße auch mit der Stresemannstraße verbindet. Mehr als 27.000 Fahrzeuge befahren täglich im Durchschnitt diesen Bereich.

Kann man in solch einer Straße sein Glück finden? Oder muss man dazu in der unscheinbaren Glückstraße wohnen, die hier an die Hastedter Heerstraße grenzt? Nassiba Busekhti ist vor sechs Monaten mit ihrer Familie in eine neue Wohnung an der Malerstraße gezogen und sehr glücklich darüber. „Vorher habe ich in der Föhrenstraße gewohnt“, erzählt die 45-Jährige, die an der Haltestelle Platz genommen hat und auf eine Bahn stadteinwärts wartet. Ein Termin bei ihrer Bank steht an, den sie an ihrem freien Tag erledigt.

Nassiba Busekhti arbeitet als Supervisorin in einem Hotel, seit zehn Jahren lebt sie in Bremen, sie stammt aus Algerien.

Die Wohnungssuche sei nicht leicht gewesen, als sie aus der Föhrenstraße ausziehen mussten, da haben sie kämpfen müssen, erzählt sie offenherzig. In Mahndorf hätten sie und ihre Familie etwas bekommen können, aber das sei ihnen zu weit außerhalb gewesen.

Fünf Minuten in jede Richtung

In Hastedt gefällt es ihr gut. Anfangs habe sie sich noch immer etwas in Richtung Sebaldsbrück orientiert, aber zum Fitness geht Nassiba Busekhti jetzt ins Hansa-Carree an der Pfalzburger Straße. Stadteinwärts und zur Arbeit nutzt sie die Straßenbahnlinien 2 und 10 oder die Linie 3 ab Weserwehr. „Fünf Minuten brauche ich in jede Richtung“, erklärt sie. Der Fahrplantakt reiche ihr völlig aus und der Verkehrslärm störe sie nicht. „Wenn die Fenster zu sind, ist es ruhig, und unser Schlafzimmer liegt nach hinten raus.“

Mit einer Reisetasche auf Rollen kommt Thomas Lotte an diesem Vormittag beschwingt zur Haltestelle Malerstraße. Normalerweise ist er mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs, auch zu seinem „Dienstort am Bahnhof“, wie er es nennt. Der 56-Jährige ist Tanzlehrer für Tango Argentino, den er im Studio Libertango in der Kantine 5, An der Weide, unterrichtet. An diesem Vormittag ist er auf dem Weg nach Berlin zum Tanztraining. „Dort wird am Wochenende ein Tango-Marathon veranstaltet, zu dem Tänzer aus ganz Europa kommen.“ Auch zwei, drei Tanzlehrerinnen aus dem Bremer Team seien dabei. Die Community treffe sich bei solchen Veranstaltungen, auch internationale Tangoreisen organisiere seine Tanzschule, im Oktober gehe es nach Kroatien.

Getanzt und gelehrt wird bei Libertango ausschließlich der ursprüngliche Tango Argentino, der sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Formen von Buenos Aires aus in der ganzen Welt verbreitet hat. „1911 ist der Tango Argentino vom Papst sogar verboten worden“, erzählt Thomas Lotte, der sich seit 20 Jahren beruflich dem Tanz verschrieben hat. Der Papst habe den Tango als sündhaft bezeichnet, danach habe sich dann die europäische Variante entwickelt.

Thomas Lotte ist gern aktiv, und genau das gefällt ihm auch an Hastedt: „Hier ist viel in Bewegung.“ Er wohnt ein kleines Stückchen in Richtung Hastedter Osterdeich und spricht von einer „super Verkehrsanbindung“. Hastedt liege zentral und gleichzeitig fühle er sich wie in der Natur, wenn er über den Osterdeich in den Park am Weserwehr gehe. „Ach übrigens, das Tanzstudio wird hierher an die Stresemannstraße verlagert“, erzählt er noch, bevor er in die Straßenbahn steigt. Ob im Herbst oder im kommenden Jahr, verschlucken die sich schließenden Türen.

Valentina Emine und ihre Mutter steigen gerade aus. Die 18-Jährige aus Hastedt kommt von einem Vorstellungsgespräch in einer Klinik am Hulsberg, sie möchte Krankenschwester werden, und ist noch ganz aufgeregt. Sie mag den ruhigen Platz, hat es jetzt aber eilig nach Hause zu kommen.

Der 25-jährige Ali, der mehr von seinem Namen nicht preisgeben möchte, wartet noch auf die Bahn in die andere Richtung, beschäftigt sich mit seinem Smartphone. Er wohnt in der Vahr, hatte einen Termin bei der Krankenkasse und weiß zu dem Platz an der Malerstraße „auf die Schnelle nichts“ zu sagen. Er zuckt mit den Achseln, eine „ganz normale“ Haltestelle sei das.