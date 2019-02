Es sei ein Mythos, den er mit einer groß angelegten Umfrage in Huchting entzaubern wolle, sagt der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Sükrü Senkal. „Die Straßenbahnbefürworter argumentieren gerne mit der schweigenden Mehrheit der Huchtinger, die angeblich die Verlängerung der Linie 1 gut finden würden“, so der Sozialdemokrat. Doch spätestens seit seiner mehrwöchigen Umfrage in Huchting zu diesem Thema, sieht er diese Behauptung entkräftet: In Zettelboxen und bei persönlichen Gesprächen an Bushaltestellen mit Frauen und Männern habe sich die überwältigende Mehrheit der Umfrageteilnehmer gegen eine Verlängerung der Linie 1 und damit für den Erhalt des bestehenden Ringbusverkehrs ausgesprochen.

Senkal wundert das nicht. Denn er geht davon aus, dass die meisten Huchtinger eher darauf angewiesen sind, viele Strecken innerhalb des Stadtteils zügig zurücklegen zu können. Durch die Verlängerung der Linie 1 bis zur Brüsseler Straße (siehe Infografik) werde aber genau das durch zum Teil weitere Laufwege und zusätzliche Umstiege zwischen Bus und Straßenbahn erschwert. „Täglich in die Innenstadt – so wie ich – fahren weniger“, ist Senkal überzeugt. Für diejenigen allerdings würde je nach Wohnort die Fahrt mit einer verlängerten Straßenbahn bequemer werden, weil der Umstieg am Roland-Center entfallen würde.

An der Bushaltestelle Carl-Hurtzig-Straße diskutiert der SPD-Abgeordnete Sükrü Senkal mit zwei Huchtingerinnen. (Roland Scheitz)

„Das, was die Huchtinger weiterhin wollen, sind eine direkte Anbindung an die Nahversorger, die Ärzte und den Friedhof im Stadtteil“, meint Senkal, der die Umfrage gemeinsam mit dem SPD-Ortsverband Huchting-Grolland durchgeführt hat. Auf den 1130 abgegebenen Zetteln der Umfrage hätten sich nur 35 Personen für eine längere Straßenbahn in Huchting ausgesprochen. Online hätten die Menschen zudem 680 Mal anonym abgestimmt und nur 171 Klicks für den Linienausbau abgegeben. Da im Internet allerdings die Möglichkeit bestand, mehrmals teilzunehmen, konzentriert sich Senkal eher auf die handschriftlichen Abstimmungsergebnisse, weil dort eine Namensnennung und Unterschrift Teilnahmebedingung war. „Klar ist die Umfrage nicht repräsentativ, aber es ist ein eindeutiges Meinungsbild“, gibt sich Senkal selbstbewusst.

Gerichtsverfahren stoppt Planung

Aktuell warten sowohl die verantwortlichen Behörden in Bremen als auch in Niedersachsen auf die kommenden Schritte im laufenden Rechtsstreit um die Straßenbahnverlängerung bis nach Weyhe. Denn bereits im Jahr 2016 hatte das Oberverwaltungsgericht Fehler im Planfeststellungsverfahren der Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 von Huchting auf niedersächsisches Gebiet festgestellt und die Planungen vorerst gestoppt. Insbesondere bemängelten die Richter die falsche Rechtsgrundlage für die Planungen. So stritten die Parteien darum, ob das Eisenbahnrecht oder das Personenbeförderungsrecht angewendet werden muss. Außerdem ließen die Richter eine Revision nicht zu. Dagegen klagten dann wiederum die Bremen-Thedinghauser Eisenbahngesellschaft, deren Gesellschafter unter anderem die Gemeinden Stuhr und Weyhe sind. Mit Erfolg. Seither liegt das Verfahren in der Hand des Bundesverwaltungsgerichtes. Wann weiterverhandelt wird, ist noch nicht bekannt.

Die Mittel für den bereits beschlossenen Ausbau der Straßenbahnlinien 1 und 8 bis Mittelshuchting und in die niedersächsischen Nachbargemeinden Stuhr und Weyhe werden jedenfalls erst freigegeben, wenn dafür Baurecht vorliegt. So hat es im Herbst 2017 der Bremer Senat beschlossen. Eine Sperrklausel, die im grün geführten Bauressort als „Kampfansage der SPD“ gedeutet wird, denn die Grünen hätten kein Problem damit gehabt, die Verlängerung der Linie 1 voranzutreiben, auch ohne Baurecht für die Linie 8.

Die durch den Rechtsstreit auf niedersächsischer Seite entstandene Atempause für die Straßenbahngegner will Senkal nun nutzen, „um meine Partei aufzurütteln und zum Umdenken zu bewegen“, sagt der Bürgerschaftsabgeordnete. Denn er weiß: Die führenden Köpfe seiner Partei stehen weiter hinter dem im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Ausbau der Straßenbahn in Huchting.

Daher hat Senkal für den Landesparteitag am vergangenen Sonnabend einen Antrag auf Streichung der Ausbaupläne für die Linie 1 aus dem Entwurf für das künftige Regierungsprogramm beantragt. Das Meinungsbild sollte dabei seinem Anliegen Nachdruck verleihen. Allerdings ohne Erfolg. Spätestens nachdem sich Bürgermeister Carsten Sieling auf der Versammlung persönlich für den Ausbau der Linie einsetzte, hatte der Antrag des Ortsvereins Huchting/Grolland keine Chance mehr. Der Antrag wurde mit deutlicher Mehrheit ­abgelehnt.

Dass er sich den Vorwurf gefallen lassen muss, das Thema zu benutzen, um trotz seines hintern Platzes auf der SPD-Kandidatenliste für die Bürgerschaft seine Wiederwahl im Mai sicherzustellen, sieht Senkal gelassen. „Wer mich kennt, weiß, dass ich seit zehn Jahren gegen die Straßenbahnverlängerung in Huchting kämpfe. Da ist es doch nur logisch, dass ich das zum Wahlkampfthema mache.“ Und jetzt habe er mit den Umfrageergebnissen alles Recht der Welt zu sagen: „Wir Huchtinger wollen die Straßenbahnverlängerung nicht, sie ist unnütz und wäre eine irre Steuergeldverschwendung.“

Zuletzt werde ohnehin die neue Regierung ab Sommer darüber entscheiden, ob sie sich zu dem umstrittenen Bauvorhaben neu positioniert. Senkal: „Und wenn in dem neuen Koalitionsvertrag alles beim Alten bleiben sollte, bleibt immer noch der Weg über einen Volksentscheid.“