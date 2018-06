Thomas Kuppel vom Nabu bezeichnet den geplanten Netzabbau als Anfang, fragt aber nach wie vor, wer die Verantwortung für das Verjagen der Küken aus den Nestern und für die Zerstörung der Kolonie trägt. (Gerhard Lühning)

Das Netz auf dem Dach der Firma Eurapon in Habenhausen ist entfernt. Dies teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit. Wie berichtet, hatte der Naturschutzbund (Nabu) gefordert, das Netz zu beseitigen, weil Möwen zwischen Dach und Netz gelangt waren und keinen Ausweg gefunden haben. Die Mitarbeiter eines Dienstleisters hatten es Anfang Juni angebracht, um Möwen davon abzuhalten, auf dem Dach zu landen.

Kurz zuvor hatte Eurapon mitgeteilt: Die Geschäftsführung habe sich auf dem Hallendach ein Bild von der Situation gemacht und sei entsetzt gewesen. „Wir bedauern sehr, dass Vögel nach dem Netzaufbau zu Schaden gekommen sind“, schreibt Karin Cofalka von der Hamburger Gesellschaft Hoschke & Consorten. „Wir möchten in jedem Fall verhindern, dass weiter Vögel durch das aufgespannte Netz zu Schaden kommen.“

Deshalb sei das Netz so schnell wie möglich abgebaut worden. Experten vom Nabu hatten kritisiert, das Netz sei unsachgemäß installiert. Was die Qualität des Aufbaus angehe, habe sich Eurapon an einen spezialisierten Dienstleister gewandt, der diverse Referenzen ausweise, so Cofalka. Die Geschäftsführung von Eurapon habe dessen fachliche Kompetenz vorausgesetzt.

Thomas Kuppel vom Nabu bezeichnet den geplanten Netzabbau als Anfang, fragt aber nach wie vor, wer die Verantwortung für das Verjagen der Küken aus den Nestern und für die Zerstörung der Kolonie trägt. "Der Abbau des Netzes wird weiteren Altvögeln den Tod durch Verhungern und Verdursten ersparen, den die schlampige Montage des Netzes bereits in mehreren Fällen verursacht hat", so Kuppel. Unklar sei immer noch, wer die Jungvögel auf die Straße gesetzt habe.

Der beauftragte Dienstleister hatte nach Angaben von Eurapon eidesstattlich versichert, Küken gesehen und keine Nester zerstört zu haben. Kuppel: "Aus eigener Kraft können die Küken die fast kniehohe Ummauerung des Daches nicht überwunden haben." Demnach müsste es einen unbekannten Dritten geben, der kurz vor dem Netzaufbau unbemerkt mit einem Hebekorb das Dach erklommen und die jungen Vögel vom Dach geholt habe. Kuppel regt an, Eurapon könnte gegen diesen Eindringling Anzeige erstatten