Fast genau ein Jahr ist der Abriss der Villa Gross an der Schwachhauser Heerstraße 78 her. Bislang ist dort nur die Baulücke zu besichtigen. (Christina Kuhaupt)

Fast genau ein Jahr ist es her, dass an der Schwachhauser Heerstraße in Höhe der Nummer 78 Bagger anrückten und die ehemalige Villa Gross, besser bekannt als Medienhaus, abrissen. Auf dem Grundstück ist seitdem nicht viel Sichtbares passiert, die Baustelle ruht. Das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Dafür gab es zuletzt im Hintergrund Bewegung. Der Grund: Architekt und Projektentwickler Thorsten Italiano hat Anfang August für sein gleichnamiges Planungsbüro Insolvenz angemeldet.

Am Plan, auf dem 3265 Quadratmeter großen Grundstück einen Neubau mit 31 Eigentumswohnungen zu bauen, ändert sich voraussichtlich aber nichts. Die Gesellschaft, die das Grundstück 2017 gekauft hatte, gibt es weiterhin. Allerdings haben sich durch die Insolvenz der Planungsbüro Italiano GmbH die Verhältnisse in der Gesellschaft verändert. Die Planung des Baus und der Bau selber liegen nun in den Händen des Cloppenburger Bauunternehmers Thomas Sauer, der mit seiner Gesellschaft Sauer-Bau die andere Hälfte der Schwachhauser-Heerstraße-78-GmbH bildet.

„Ich gehe davon aus, dass wir Anfang des kommenden Jahres mit dem Bau starten“, sagt Thomas Sauer. „Im Moment beschäftigen wir uns mit den bauvorbereitenden Maßnahmen.“ Rund zwei Jahre soll es dann dauern, bis der Neubau, der nach den bisherigen Planungen auch eine Tiefgarage für die Autos der Bewohner einschließt, fertig ist. Die Baugenehmigung, gegen die Anwohner Einspruch erhoben hatten, liegt inzwischen vor. Das Verwaltungsgericht hat zwar noch nicht über einen Eilantrag der Anwohner entschieden und auch das Ressort selbst muss noch Stellung zu weiteren Widersprüchen nehmen, aufschiebende Wirkung hat beides laut der Baubehörde allerdings nicht.

Einige Anrainer des Grundstücks fürchten, dass sich durch die Baugrube die Statik ihrer Häuser verändert. Anderen war der Neubau zu groß, sie konnten sich vor Gericht mit ihren Bedenken allerdings nicht durchsetzen. Zudem hatte eine Bürgerinitiative 2000 Unterschriften gesammelt und eine Petition an die Bürgerschaft gerichtet, um die 1911 erbaute ehemalige Villa zu erhalten, ebenfalls ohne Erfolg.

Bauvorhaben durch die Insolvenz nicht beeinträchtigt

Noch nicht endgültig entschieden sei, sagt Sauer, ob das neue Architekturbüro von Italiano, die PBI-Planungsgesellschaft, tatsächlich auch den Neubau planen wird. „Die Möglichkeit besteht, wir sind in engen Gesprächen mit dem Insolvenzverwalter“, sagt er. An der Vorbereitung der Planung sei das Italiano-Büro beteiligt, erklärt Insolvenzverwalter Ralf Götz. Er sieht das Bauvorhaben durch die Insolvenz nicht beeinträchtigt.

„Die Baupause hat damit nichts zu tun. Es gibt keine Störungen im Ablauf, wir unterstützen uns gegenseitig“, sagt er. Über die Gründe, die zu der Insolvenz geführt haben, sagt er, dass auch die wirtschaftlichen Folgen von Corona wie die gesunkene Investitionsbereitschaft von Banken eine Rolle gespielt haben. Götz: „Corona ist sicher ein Teil, wenn auch nicht alles.“