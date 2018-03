So könnte der Ersatzneubau des Westbads aussehen (StudioGA)

Wie sieht guter Schwimmunterricht in der Schule aus? Ab wann und wie oft also sollten Schüler ans Wasser gewöhnt werden und welche Schwimmtechniken gilt es idealerweise zu erlernen? Diese Fragen haben sich am Mittwochabend während einer rund eineinhalbstündigen Diskussion zwischen Gröpelinger Ortspolitikern und Martina Baden, der Geschäftsführerin der Bremer Bäder, als zentrale Anliegen der Ortspolitik herauskristallisiert.

Anlass für das Treffen der Fachausschüsse Bau, Verkehr, Umwelt und Häfen und Kinder, Bildung und Sport war der geplante Westbad-Neubau: Nachdem im November die Pläne dafür vorgestellt worden waren, hatte es im Bremer Westen eine Protestwelle gegeben. Am 31. Januar hatte der Gröpelinger Beirat einen Beschluss gefasst, der insgesamt neun Punkte umfasst. Während eine Sauna tatsächlich auch schon im Bäderkonzept von 2014 nicht mehr vorgesehen war, heißt es darin, sei aber ein Solebecken zugesagt worden. Sole liege nicht mehr im Trend und greife die Becken an, sagt dazu Martina Baden – es werde aber weiterhin ein Kursbecken mit wärmerem Wasser im Westbad geben, das zum Beispiel von der Rheumaliga genutzt werden wird.

Das Westbad in Bremen-Walle (Roland Scheitz)

Insbesondere hatte der Gröpelinger Beirat bemängelt, dass im neuen Westbad Becken verkleinert werden, während die Bevölkerung – und insbesondere auch die Zahl der Nichtschwimmer – wächst. Eine Sichtweise, die Martina Baden so nicht teilt. Ihr zufolge reichen die verkleinerten Wasserflächen in Zukunft aus, da die Planer für ihren Entwurf die Zahlen bereits hochgerechnet hätten. Im Positionspapier „Der Westen wächst – das Westbad schrumpft“ des Turn- und Rasensportvereins (Tura) seien falsche Zahlen genannt worden, unterstreicht Baden. Außerdem sei ein entscheidender Faktor für den Schwimmunterricht nicht etwa die Größe der Wasserflächen, sondern die Anzahl der Schulschwimmtage. Davon gebe es aktuell im Westbad drei, das Angebot könne aber bei Bedarf jederzeit erweitert werden, indem zusätzliche Schulschwimmtage angeboten würden. Dabei wiederum spielten die Frage nach Bustransfers eine Rolle oder auch die Anzahl der Lehrkräfte, die den Schwimmunterricht erteilten: „Das ist also eher eine Kostenfrage und keine Frage eines größeren Beckens.“

Lehrschwimmbecken mit Treppe

Im Zusammenhang mit dem Schulschwimmen – ein Thema, das Baden zufolge bei den Bremer Bädern ausgesprochen ernst genommen wird – unterstreicht die Bäder-Chefin: „Wir gehen davon aus, dass Eltern ihren Kindern das Schwimmen beibringen und wir sind die, bei denen man die Abzeichen macht.“ Wie schon jetzt in Vegesack solle es dafür zukünftig in Gröpelingen voraussichtlich ein 75-Quadratmeter-Becken statt des alten 133-Quadratmeter-Beckens geben. „Hier sind wir noch in der Planungsphase“, so Baden – möglicherweise werde das Becken auch noch etwas größer.

Am Lehrschwimmbecken-Entwurf war kritisiert worden, dass es an der Längsseite eine Treppe bekommen soll, wodurch sich die Schwimmfläche zusätzlich verkleinere. Dies habe ganz praktische Gründe, betont allerdings Martina Baden. Auf diese Weise nämlich könnten besonders viele Kinder gleichzeitig über die Treppe schrittweise an Wasser und Becken gewöhnt werden. Das Planschbecken, über das kleine Kinder ans Wasser herangeführt werden sollen, verliere außerdem nicht an Fläche, unterstrich Baden. Hier werde vielmehr ein Teil zu einem Wasserspielplatz umgestaltet.

Zum Thema Wassergewöhnung merkte dabei der stellvertretende Beiratssprecher Raimund Gaebelein (Linke) an, dass gerade in Gröpelingen längst nicht alle Eltern schwimmen können. „Und was man selbst nicht kann, das kann man auch nicht an seine Kinder weitergeben.“

Ein berechtigter Einwand, wie die Diskussion zeigte. So meldete sich unter anderem aus dem Publikum ein Sportlehrer der Neuen Oberschule Gröpelingen (NOG) zu Wort, der des Öfteren Sechsklässlern schwimmen beibringt. „Wir brauchen im Lehrschwimmbecken mehr Wasserfläche“, ist er überzeugt. Das sieht auch der ehemalige Sportlehrer Siegfried Bokelmann so, der früher selbst im Westbad Schülern der GSW und vom Rübekamp das Schwimmen beigebracht hat und nun bedauert, dass das Lehrschwimmbecken verkleinert werden soll. Er warf außerdem ganz grundsätzliche Fragen auf: „Sollen Kinder nur den Freischwimmer machen? Oder sollen sie mehr lernen? Mir fehlt da die genaue Betrachtung, denn es geht auch um verschiedene Schwimmtechniken, um Ausdauer, um Rettungsschwimmen und Gesundheitsschwimmen.“

Diese Diskussion müsse mit Vertretern aus dem Bildungsressort geführt werden, rät Martina Baden. Die Planungen für den Westbad-Neubau befinden sich ihr zufolge mittlerweile auf der Zielgeraden; im Sommer soll der endgültige Entwurf stehen. In ihrem Beschluss hatten die Gröpelinger Ortspolitiker angekündigt, einer Fördersumme zur Umgestaltung der Außenfassade über das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) nur dann zuzustimmen, wenn der Innenbereich zu den Anforderungen im Westen passe. „Wir freuen uns darüber, dass zwei Millionen für den Außenbereich reserviert sind“, sagt dazu Martina Baden. „Aber falls wir diese Fördermittel nicht bekommen, dann werden wir die Außengestaltung sehr schlank halten. Dann wird dieser Bereich auf keinen Fall zu einem ‚Hotspot‘ werden. Ich würde dringend darum bitten, uns da zu unterstützen.“