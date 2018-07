Die Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr (BS GAV) zieht schon bald aus ihrem bisherigen Standort an der Ellmersstraße aus. (Roland Scheitz)

Die Berufsschule Großhandel, Außenhandel und Verkehr (BS GAV) soll in einen Neubau umziehen, und zwar auf ein Grundstück zwischen Cuxhavener Straße und Überseetor. Das hat der Senat an diesem Dienstag beschlossen. Auf dem stadteigenen Grundstück in der Überseestadt stehen bislang noch Wohncontainer, die als Flüchtlingsunterkunft dienen. Die Baugenehmigung für die Flüchtlingsunterkunft läuft aber Ende 2019 aus.

Der Standort am Überseetor war bereits länger von der Stadt anvisiert (wir berichteten). Die Berufsschule soll in öffentlich-privater Partnerschaft errichtet werden. Der Senat stimmte den im Zuge eines Finanzierungskonzeptes geschätzten Gesamtkosten von bis zu 26,6 Millionen Euro am Dienstag zu. Ab Sommer 2021 soll der neue Standort nutzbar sein.

Bildungs- und Finanzbehörde sollen nun zunächst eine Ausschreibung für den Bau der Schule erarbeiten. Bedenken, die es zunächst zum Standort am Überseetor gab, konnten dem Senat zufolge ausgeräumt werden. Thema waren zuvor unter anderem das starke Verkehrsaufkommen der Nordstraße, Unebenheiten auf dem Gelände und die derzeitige Nutzung des Grundstücks für die Flüchtlingsunterkunft. Ein Neubau für die Berufsschule, die an der Ellmersstraße ihren Sitz hat, wurde notwendig, weil das bisherige Gebäude stark baufällig ist.