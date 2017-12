Die Breminale 2016 am Osterdeich. (Christina Kuhaupt)

Die Breminale wird 2018 von einem neuen Team ausgerichtet. Die Bremer Esther Siwinski und Boris Barloschky sollen die Nachfolge des technischen Leiters Max Maurer antreten, teilt Maurer in einem Schreiben mit. Zusammen mit Jonte von Döllen als künstlerischer Leiter haben die beiden Neuen die Veranstaltungsagentur „concept bureau UG“ gegründet.

Nach internen Streitereien zwischen den veranstaltenden Gesellschaften Breminale GmbH und Sternkultur war es trotz der Intervention von Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz nicht zu einer gemeinsamen Lösung gekommen. Sternkultur fungierte seit 2012 als Veranstalter. Ausgangspunkt war, dass sich Max Maurer aus persönlichen Gründen zurückziehen wollte, wie er betont. Wegen der wachsenden infrastrukturellen Anforderungen, die nicht zu Lasten der Qualität des Festivals gehen sollten, so Maurer, sei eine Aufteilung seiner Position zwingend notwendig. Da er sich zurückziehe, werde er den drei Neuen in der Breminale-Leitung bei der gesamten Planung für 2018 nur noch beratend zur Seite stehen. Auf diese Weise wolle er einen reibungslosen Übergang gewährleisten, so Maurer.