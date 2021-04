Der Bremer Tower hat neuerdings auch die Segelflugzeuge auf dem Schirm, obwohl sie nicht vom Radar erfasst werden: In einer neuen Luftkontrollzone brauchen alle Luftfahrzeuge eine Lotsenfreigabe oder müssen einen Transponder an Bord haben. Das soll die Sicherheit erhöhen. (JONAS GINTER)

Manches neu macht der März: Dann werden die Ergebnisse der jährlichen Luftraumabstimmungsgespräche umgesetzt. Daran beteiligt sind Vertreter der Luftraumnutzer, Fluggesellschaften und Vertreter der sogenannten allgemeinen Luftfahrt (Sportpiloten), der Luftwaffe und der Deutschen Flugsicherung (DFS). Die ist vom Bundesverkehrsministerium mit der Analyse des Luftraums beauftragt und bereitet auf ministerielles Geheiß dessen Änderung vor. Dass sich nun vor wenigen Wochen auch am Himmel über Bremen etwas geändert hat, „hat viele kommerzielle Piloten überrascht“, sagt Gerrit Niemann, der als Verfahrensplaner der DFS für die Einführung der neuen Luftraumstruktur in Bremen zuständig ist.

Was manche Berufspiloten irritiere, sei gewissermaßen der Wegfall von Abkürzungen. „Einige waren es gewohnt, Bremen von Hannover aus direkt anzufliegen, jetzt beschreibt der Weg einen Knick“, erläutert Niemann. Dabei sei das Anflugverfahren an sich gar nicht geändert worden, die bestehenden Regeln würden lediglich in größerem Umfang genutzt. Aus Profipiloten-Kreisen hatte den WESER-KURIER die Klage erreicht, es müssten neuerdings „Umwege“ geflogen werden, die Zeit kosteten und die CO2- und die Lärmbelastung erhöhten.

Ursache für den „Knick“ beim Anflug aus südlicher Richtung ist die Einführung einer neuen Luftraumzone, innerhalb derer niemand mehr unerkannt und ohne Wissen des Towers unterwegs sein kann. Bislang, so Gerrit Niemann, habe es eine Lücke zwischen den so genannten geschützten Lufträumen im Bereich zwischen 6000 Fuß (1830 Meter) und 10.000 Fuß (3050 Meter) Flughöhe gegeben. In diesem Luftraum E brauchen Sportpiloten keine Freigabe von den Fluglotsen. Es werde nach der Devise „sehen, gesehen werden und ausweichen“ geflogen. Um die Lücke zu schließen, hatte die DFS dort die Einrichtung einer weiteren Zone beantragt, in der auch Segelflieger – wie bereits alle Motorflugzeuge – oberhalb von 3500 Fuß einen Transponder an Bord haben oder eine Freigabe mit dem Fluglotsen absprechen müssen. Aus Kostengründen und vor allem, weil Segelflieger die Stromversorgung in der Regel nur mit Akkus gewährleisten könnten, seien vor allem ältere Modelle oft ohne Transponder unterwegs.

Dieses Gerät übermittelt Fluglotsen Höhe, Position und Kennung des Luftfahrzeugs. Ohne Transponder böten die schlanken Silhouetten der Segelflugzeuge zu wenig Reflexionsfläche, um vom Radar erfasst zu werden.

„Zum Schutz aller Luftverkehrsteilnehmer ist es der DFS daher wichtig, Anflüge möglichst konstant in kontrollierten Lufträumen zu führen“, wo immer mit „nicht bekannten Sportflugzeugen“ zu rechnen sei, um gefährliche Annäherungen zu vermeiden. Niemann erinnert sich an das „prominenteste Beispiel“ einer Beinahe-Kollision eines Segelflugzeugs mit einem Airbus, die sich vor wenigen Jahren auf der Strecke Hamburg-Lübeck ereignet habe: „Da waren gerade noch 50 Meter Abstand.“ Auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung habe daraufhin „empfohlen, Airliner möglichst komplett zu schützen“.

So sei es zur neuen TMZ (Transponder Mandatory Zone) gekommen. Die hätte sich nach dem Wunsch der DFS trichterförmig in weitem Winkel über den Flughafen erstreckt und so weiterhin direkte, flache Anflüge ermöglicht. Die Allgemeine Luftfahrt, so die Flugsicherung, habe dadurch aber eine zu große Beeinträchtigung befürchtet. „Dann wäre der direkte Anflug aus allen Richtungen möglich“, sagt Niemann. Das Ministerium habe schließlich eine wesentlich kleinere TMZ festgelegt. Folge ist laut Flugsicherung, dass Anflüge auf Bremen oberhalb von 10.000 Fuß näher an den Flughafen geführt würden, um dann geschützt in den Landeanflug zu wechseln. Das verlängere die Flugstrecke um knapp 20 Kilometer. Gerrit Niemanns Fazit: „Fakt ist, wir sind ein bisschen sicherer als früher, aber etwas weniger effizient.“