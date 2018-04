Zusteller müssen in Bremen bald nicht mehr nur die Post ausliefern. Sie sollen einen intensiveren Kontakt zu ihren Kunden pflegen. (Koch)

Ab kommender Woche gibt es in Bremen neue Angebote für Senioren. Wie berichtet, starten unter dem Namen „Herbsthelfer“ insgesamt sechs Projekte – unter anderem werden Postboten soziale Aufgaben übernehmen und bei ausgewählten Kunden nach dem Rechten sehen. Die Dienstleistung wird in Kooperation mit den Johannitern angeboten.

Am Freitag stellte Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) gemeinsam mit weiteren Partnern das Projekt vor. „Die Aktion soll Senioren helfen, länger in der eigenen Wohnung bleiben zu können“, sagte sie. Das Pilotprojekt, das Bremen in den nächsten zwei Jahren mit 460 000 Euro unterstützt, soll bis Ende 2019 dauern. Ein Wissenschaftler begleitet den Prozess und wertet anschließend aus, welche Angebote älteren Menschen auch tatsächlich helfen. Diese Projekte sind neu:

Lotsendienst (April)

Ab April sollen Zusteller in den Stadtteilen Horn, Neustadt und Walle über den Lotsendienst der Dienstleistungszentren informieren und um neue Ehrenamtliche werben. Für die Nachbarschaftshilfe werden Frauen und Männer gesucht, die gegen eine Aufwandsentschädigung in den Haushalten von Senioren mithelfen. Ab August sollen Postboten auch in Mitte dafür werben.

Bargeldservice (April)

Kunden der Sparkasse Bremen können künftig telefonisch Bargeld (maximal 500 Euro) über das Kundencenter der Sparkasse anfordern. Nach einer Legitimierung am Telefon wird das Geld als neutrale Briefsendung über die Post verschickt. Bei erfolgreichem Testlauf soll das Projekt auch für andere Banken geöffnet werden.

Mediendienst Stadtbibliothek (April)

Die Bremer Stadtbibliothek möchte Senioren, die E-Books noch nicht nutzen, die Scheu vor neuer Technik nehmen. Ab April wird deshalb in 14 Einrichtungen der Bremer Heimstiftung gezeigt, wie digitale Medien funktionieren. Ab Mai wird außerdem ein Bring-und Abholdienst für Bücher, Hörbücher, CDs und DVDs eingerichtet.

Post persönlich 2.0 (Mai)

Das Angebot stellt eine Erweiterung des Hausnotrufdienstes der Johanniter dar. Das Projekt wird im Mai zunächst in Schwachhausen starten und soll später ausgeweitet werden. Die Zusteller der Post klingeln entweder an drei oder sechs Tagen pro Woche, erkundigen sich nach dem Wohlbefinden der Kunden und übergeben die Post persönlich. Wenn der Kunde Hilfe benötigt, wird der Hausnotdienst der Johanniter informiert, der weitere Maßnahmen einleiten soll. Zusätzlich zu dem Hausnotruf (etwa 40 Euro), kostet das neue Angebot der Post an drei Tagen die Woche neun Euro im Monat, für sechs Tage zahlen Kunden 15 Euro.

Was konkret auf sie zukommt, wissen die etwa 25 Zusteller, die in dem ausgewählten Zustellgebiet in Schwachhausen tätig sind, noch nicht. Sie sollen demnächst erste Schulungen erhalten, kündigte Ole Nordhoff an, der bei der Deutschen Post für das Briefgeschäft zuständig ist. Allerdings sollen die Postboten bei ihrer neuen Aufgabe nicht die Wohnung der Kunden betreten und keine pflegerischen Dienstleistungen ersetzen. Die Post hat bereits 2014 ein ähnliches Projekt im Ruhrgebiet durchgeführt. Wegen geringen Kundeninteresses hat der Konzern es wieder eingestellt. In Schwachhausen wollen Post und Johanniter im ersten Durchlauf möglichst 50 Kunden erreichen.

Ummeldeservice vor Ort (Juli)

Ab Juli kommen Mitarbeiter des Bürgeramtes in die Einrichtungen der Bremer Heimstiftung. Bewohner können dann direkt vor Ort ihre Personal- und Reisepässe neu beantragen oder ändern lassen. Die neuen Ausweise werden anschließend in die verschiedenen Einrichtungen gebracht.

Formularservice des Bürgertelefons (Juli)

Über die Nummer 115 können Formulare ab Juli auch postalisch angefordert werden, wenn kein Zugang zum Internet besteht. Der Service ist bremenweit verfügbar.