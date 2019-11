Personalwechsel in Bremer Behörde

Neue Baustaatsrätin übernimmt ab Februar

Maren Beneke

Die gebürtige Düsseldorferin Gabriele Nießen wird Baustaatsrätin in Bremen. Das gab das Bauressort am Donnerstag bekannt. Die 55-Jährige will im Februar starten und bringt Erfahrung aus dem Nordwesten mit.