Auf der Autobahn 1 zwischen Anschlussstelle Uphusen und dem Bremer Kreuz werden von diesem Montag an bis zum 26. Juni Fundamente für Verkehrszeichenbrücken gesetzt. (Frank Thomas Koch)

Auf der Autobahn 1 zwischen Anschlussstelle Uphusen und dem Bremer Kreuz werden von Montag, 13. Mai, bis zum 26. Juni Fundamente für Verkehrszeichenbrücken gesetzt, auf denen dynamische Wegweisertafeln angebracht werden. Dafür muss auf dem Abschnitt die rechte Fahrspur in Richtung Hamburg gesperrt werden, wie die Verkehrsmanagementzentrale Bremen mitteilt. Der Verkehr werde zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Abfahrt Uphusen in Fahrtrichtung Hamburg werde dafür für zwei Nächte jeweils etwa fünf Stunden gesperrt. Auf den dynamischen Wegweisertafeln werden künftig den Verkehrsteilnehmern aktuelle Hinweise und Umleitungsempfehlungen gegeben.