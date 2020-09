In wenigen Monaten soll es soweit sein: Das Parlament will zurück in sein angestammtes Zuhause. Am Markt 20 lautet die Adresse, an der nach anderthalb Jahren Bauzeit bald wieder die Bremische Bürgerschaft tagen soll. Zur Einstimmung auf die Rückkehr ist ab sofort eine Ausstellung am Bauzaun zu sehen, die sich dem traditionsreichen Standort im Wandel der Zeit widmet. Bei der Eröffnung am Dienstag hat Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) einige Banner persönlich aufgehängt. Auf der kompletten Marktplatzseite zeigt die Ausstellung „Am Markt 20“, wie sich der Platz hinter dem Zaun im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte verändert hat.

„Wir haben uns in den vergangenen Monate intensiv damit beschäftigt, aus den unterschiedlichsten Archiven Bilder zusammenzusuchen“, sagt Dorothee Krumpipe, Sprecherin der Bürgerschaft. An der Entstehung der Ausstellung haben das Focke-Museum, das Landesamt für Denkmalpflege, das Staatsarchiv sowie das Landesinstitut für Schule mitgewirkt. Der Standort des Parlaments direkt am Marktplatz zeichne Bremen aus, sagt Krumpipe: „Im alten Griechenland war das der Inbegriff der Demokratie.“ Andere Landtage hätten ihre Standorte in der Regel nicht in einer solchen zentralen Lage.

Ein Vier-Mann-Team habe intensiv zur Geschichte des Standorts recherchiert – und manchmal vor schwierigen Herausforderungen gestanden. So habe man bei manchen Bildern zum Beispiel nicht über die erforderlichen Rechte verfügt, um diese zeigen zu können. „Wir haben außerdem bei den alten Abbildungen oft gerätselt, wo die Zeichner gestanden haben könnten“, sagt Krumpipe. Aus der Recherche ist ein Abriss der Bremer Geschichte entstanden. Die Bilder zeigen den Platz zum Beispiel im 19. Jahrhundert, als dort noch viele wohlhabende Kaufmannsfamilien wohnten. Später war das Parlament zunächst Untermieter in der Neuen Börse, bevor diese im Zweiten Krieg zerstört wurde. Die Ausstellung ersetzt den sogenannten Instawalk, der seit März 2019 Eindrücke aus dem Inneren der Bürgerschaft am Bauzaun zeigt. Diese Bilder sind nun auf der Domseite zu sehen.