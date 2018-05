Josefa Schmid ist offenbar strafversetzt worden. (Christian Kosak)

Die bisherige Leiterin der Bremer Bamf-Außenstelle, Josefa Schmid, ist wohl strafversetzt worden. Das berichtet die Passauer Neue Presse. Schmid bestätigte gegenüber der Zeitung, dass sie mit sofortiger Wirkung nach Deggendorf versetzt worden sei. Allerdings wehre sie sich gegen die Entscheidung und habe einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Bremen gestellt.

Am Dienstagabend waren Informationen aus einem internen Bericht von Schmid an die Öffentlichkeit gelangt. In dem Bericht erhob Schmid schwere Vorwüfe gegenüber der Bamf-Zentrale in Nürnberg. Laut Schmid habe die Zentrale gewusst, dass Asylanträge in Bremen entschieden wurden, obwohl die Außenstelle nicht zuständig war. Auch berichtete Schmid, dass die Zahl der Fälle 3332 betrage und nicht, wie angenommen, bei 1200 liegt. Zuerst hatten die "Nürnberger Nachrichten" und das ZDF-Magazin "Frontal 21" aus dem Bericht zitiert.

Ihr Büro in Bremen dürfe Schmid vorerst nicht betreten, berichtet die Zeitung. Schmid räumte ein, dass sie damit zum Teil auch keinen Zugang mehr zu Unterlagen und Beweismitteln habe, die sie bei einer geplanten Aussage vor der Staatsanwaltschaft Bremen verwenden wolle. Dort wird derzeit gegen Schmids Vorgängerin ermittelt, die massenhaft Asylanträge ohne Prüfung genehmigt haben soll. Eine Versetzung würde das Verfahren aber nicht beeinflussen, erklärte der Bremer Oberstaatsanwalt Frank Passade gegenüber der Passauer Neuen Presse. (jfj)