Sechs Gramm sind aktuell die Obergrenze für den Besitz von Cannabis. Die Fraktion der Bremer-Grünen möchte dies ändern.

Die Bremer Grünen lassen nicht locker beim Thema der Cannabis-Legalisierung. In der Bürgerschaftswoche brachten sie das Thema wieder zur Sprache. Formal ging es um die Nachfragen zum Abstimmungsverhalten von Justizsenator Martin Günthner (SPD) auf der Frühjahrskonferenz der Innenminister. Anfang Juni hatte er dort die Position vertreten, dass sechs Gramm Cannabis bundesweit die erlaubte Obergrenze bilden sollten. Inhaltlich war es ein erneutes Abklopfen, inwieweit die SPD noch zu den im Koalitionsvertrag festgehaltenen Forderungen steht.

Weil die Antworten von Staatsrat Jörg Schulz nach Meinung des gesundheitspolitischen Sprechers der Grünen, Nima Pirooznia, zu wenig inhaltsreich ausfielen, werde man nun eine neue Große Anfrage zum Thema vorbereiten. Ob die allerdings noch vor der Wahl beantwortet werden kann, ist unklar.

Staatsrat Jörg Schulz sagte, man respektiere zwar den Beschluss der Bürgerschaft, sich auf Bundesebene für eine Drogenpolitik einzusetzen, die auf Prävention setze. Allerdings sehe man sich ebenfalls an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1994 gebunden, nach der Cannabis-Besitz in geringen Mengen zum Eigenkonsum straffrei bleiben soll, und diese Menge nun mal in vielen Bundesländern bei sechs Gramm liege, darunter auch Niedersachsen. Schulz: „Wir befürchten, dass es mehr Arbeit für die Polizei bedeuten würde, wenn wir andere Mengen als Niedersachsen erlauben würden. Deshalb legen wir Wert darauf, dass bei diesem Thema Einklang herrscht.“

Auf Nachfragen Pirooznias zu Zahlen und konkreten Problemen zwischen Bundesländern mit unterschiedlichen Grenzen wie Berlin und Brandenburg konnte Schulz allerdings nur unkonkret antworten. „Es gab keine Nachfragen bei den Kollegen, Bauchgefühl statt Fakten. Für mich ist das ein deutliches Signal, dass der Senat nicht alles tut, was er tun könnte“, sagt Pirooznia.

Zuletzt waren die Grünen vor gut einer Woche auch beim Thema Drogen-Schnelltests am Widerstand innerhalb der SPD gescheitert – wenn auch das Abstimmungsergebnis innerhalb der Fraktion knapp gewesen sein soll. Die Grünen wollten ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt für die chemische und physikalische Substanzanalyse von Drogen ins Leben rufen. Unter Drogenexperten ist die positive Wirkung solcher sogenannter Drug-Checking-Modelle allerdings umstritten.