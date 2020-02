Tatort Altenpflegeheim: Ein Bremer Pflegehelfer soll Frauen Insulin gespritzt haben, obwohl sie dies nicht benötigten (Symbolbild). (Tom Weller/dpa)

Bremen. Im Prozess gegen einen Pflegehelfer wegen gefährlicher Körperverletzung sind am Montag im Landgericht Bremen neue Details über die persönlichen Umstände des Angeklagten und sein Geständnis bei der Polizei bekannt geworden.

Der 39-Jährige, der im März 2019 zwei älteren Frauen in einem Altenpflegeheim in Bremen-Mitte ohne medizinische Notwendigkeit Insulin gespritzt haben soll – und eine von ihnen damit zwischenzeitlich in Lebensgefahr gebracht hat –, soll an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten haben. Dies sagte am Montag ein Polizist aus, der den Angeklagten im April drei Mal vernommen hat. Die Verteidigerin des Angeklagten hatte zuvor versucht, die Vernehmung des Polizisten zu verhindern. Dem entsprach das Gericht nicht. Der Polizist sagte, der Pflegehelfer habe während der Vernehmung über Gewalt und Schläge seines Vaters in der Kindheit berichtet. Der Angeklagte soll den Vater, einen Diabetiker, gepflegt haben, berichtete der Polizist. Zu Geschwistern habe er keinen Kontakt, eine Schwester leide an psychischen Problemen.

Der Polizist schilderte ebenso, wie es zum Geständnis des Angeklagten kam. Bei der ersten Vernehmung am 9. April habe sich der Mann in Widersprüche verstrickt. Zunächst habe er gelästert, wie inkompetent seine Kollegen gewesen seien, und behauptet, dass nicht er, sondern ein ausgebildeter Pfleger der damals 75-Jährigen das Insulin gespritzt und dabei zwei Bewohnerinnen verwechselt habe. Danach behauptete der Angeklagte, er sei von einer Fachkraft gebeten worden, einer anderen Frau das Medikament zu spritzen. Das habe nicht stimmen können, weil diese Frau zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus gelegen habe. Dann habe er eine dritte Variante aufgetischt: Die Fachkraft habe ihn um die Insulingabe gebeten und er dabei die Frauen vertauscht. „Wir haben ihm ganz deutlich gesagt, dass wir ihm das nicht glauben“, berichtete der Polizist. Man habe ihm gesagt, dass man die Wahrheit hören wolle – am Schluss auch ein wenig lauter. Schließlich habe der Angeklagte ausgepackt und zugegeben: Ja, er habe der 75-Jährigen zwei Mal Insulin gespritzt und einer weiteren Frau einer Woche zuvor ebenfalls. Im Internet habe er recherchiert, was bei einer Unterzuckerung passiert.

„Er war auch jemand, der auch erzählen wollte“, sagte der Polizist. Der 39-Jährige sei kooperativ gewesen und habe sich nach dem Gesundheitszustand der 75-Jährigen erkundigt. Als es hieß, es gehe ihr gut, habe er mit „Gott sei dank“ geantwortet.

Zu seiner Motivation, habe er ausgesagt, den Notfall provoziert zu haben, weil er sich Anerkennung gewünscht habe. Die Pflegehelfer hätten seiner Aussage zufolge ständig alles ausbaden müssen in dem Altenheim, in dem, wie schon im Verlauf des Verfahrens bekannt wurde, ein hoher Personalmangel herrschte. Der 39-Jährige habe behauptet, dass er angeblich Leichen waschen, den Tod von Bewohnern feststellen und einer Patientin ein Medikament über die Magensonde verabreichen musste.

Die öffentliche Verhandlung wird fortgesetzt an diesem Donnerstag, 13 Uhr, im Landgericht Bremen.