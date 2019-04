So soll die neue Feuerwache aussehen. (Arge Feuerwache 7, Planungsgruppe Gestering Knipping de Vries/ Schulze Pampus Architekten BDA.)

Die Feuerwache Nord-Ost am Hochschulring soll gebaut werden. Das hat der Bremer Senat am Dienstag in seiner Sitzung beschlossen. „Das ist ein wichtiger Tag für den Brandschutz in Bremen“, so Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) anschließend. Für das Bauvorhaben sind demnach knapp 15 Millionen Euro vorgesehen.

Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für die neue Feuerwache am Hochschulring zwischen Kuhgrabenweg und Am Stadtwaldsee beginnen, nach Senatsangaben soll das Gebäude bis 2022 fertig sein. Mit den Millioneninvestitionen sollen Stellflächen für Einsatzfahrzeuge, Mannschafts- und Funktionsräume sowie Büro entstehen. Auch ein 25 Meter hoher Übungsturm an der Außenseite des Gebäudes, mit dem die Feuerwehrleute Rettungen aus große Höhe trainieren können, ist Teil der Planungen. Bisher waren die Einsatzkräfte für solche Übungen auf andere Gebäude und die Zustimmung der jeweiligen Eigentümer angewiesen.

Mit dem Bau der neuen Wache am Hochschulring will das Innenressort den Plan umsetzen, gemeldete Feuer schneller und mit genügend Einsatzkräften zu erreichen. Ziel sei es, einen Brand in den meisten Fällen in höchstens zehn Minuten mit sechs Einsatzkräften auf einem Löschfahrzeug sowie zwei Einsatzkräften auf einer Drehleiter zu erreichen, erklärte Senator Mäurer. Nach 15 Minuten sollen weitere sechs Einsatzkräfte mit einem Löschfahrzeug dazu kommen. Dieses sogenannte Schutzziel der Stadt soll nun auch in den Randbezirken gesichert werden. Deshalb sollen einige Standorte wie die Wache 2 in der Bennigsenstraße künftig in kleinere Stützpunkte aufgeteilt werden.