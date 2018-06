Eine Maschine der SkyWork-Airline. (dpa)

Mit dem Flieger von Bremen nach Wien - diese Verbindung gibt es ab 3. September: Die Schweizer Fluggesellschaft SkyWork Airlines fliegt dann täglich außer sonnabends von der österreichischen Hauptstadt nach Bremen und zurück.

Abflug in Wien ist um 11.45 Uhr, Ankunft in Bremen ist um 13.30 Uhr. In die andere Richtung geht es um 14 Uhr los. SkyWork setzt auf der Strecke eine Saab 2000 ein. Die Maschine verfügt über 50 Sitze. Im Ticketpreis aller Buchungsklassen inbegriffen ist für jeden Passagier neben dem Handgepäck die Mitnahme von 23 Kilogramm Freigepäck.