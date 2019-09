Das deutsch-polnische Gitarrenensemble bei einer Probe für das Musikfestival im vergangenen Jahr in der HfK. (Maciej Ziemski)

Das Deutsch-Polnische Festival für junge Musiker in Bremen ist der Höhepunkt der Arbeit und im Jahresprogramm des gleichnamigen Fördervereins. Es wird vom 6. bis 11. September bereits zum dritten Mal veranstaltet. Dabei steht die Kammermusik besonders im Vordergrund.

100 Musiktalente von neun bis 21 Jahren aus beiden Ländern kommen in Bremen zusammen, werden von ausgezeichneten Pädagogen unterrichtet und wollen das gemeinsam erarbeitete, klassische Kammermusikrepertoire in zwei öffentlichen Konzerten und einem Konzert mit geladenen Gästen in der Oberen Rathaushalle aufführen – als Solisten, im Duett bis hin zum Gitarrenorchester. Dass die musikfreudigen und -begabten Kinder, Jugendlichen und Studenten aus benachteiligten Familien kommen und kostenlos mitmachen können, verleiht dem ehrenamtlich organisierten Förderprojekt eine ganz besondere Note.

Vor zwei Jahren haben Maciej Ziemski und seine Frau Jolanta, die beide ihr Musikstudium mit Auszeichnung beendet haben, als „Duo Klavitarre“ weltweit erfolgreiche Konzerte und Musikunterricht geben, den Förderverein für junge Musiker aus Deutschland und Polen gegründet. In ihrer Musikschule in Arsten hätten sie viele Familien kennengelernt, die sich weder ein Instrument noch Musikunterricht für ihr Kind leisten könnten, schildert Jolanta Ziemski den Beweggrund für ihr beider Engagement für junge Menschen aus sozialschwachen Verhältnissen.

Mit dem Musikfestival wollten die Musikpädagogen eine ganz neue Form der Förderung von Musiktalenten nach Ausbildungs- und Methodenstand ausloten – und haben bei der Premiere 2017 erlebt, wie sehr diese in ihrer individuellen musikalischen Entwicklung davon profitieren. Denn die musizierenden Kinder, Jugendlichen und Studenten, die renommierte Musikschulen in Polen und Deutschland als begabt einschätzen, für die Festivalteilnahme auswählen, werden von ausgezeichneten Professoren gefördert.

Kultureller Treffpunkt

Auf dem Programm stehen zu 80 Prozent Workshops und Musikunterricht. Außerdem gibt es Vorträge, Vorlesungen, Musik- und Instrumentenausstellungen. Dank der „schönen Mischung“ der Teilnehmenden könnten sie gegenseitig voneinander profitieren, sagt Maciej Ziemski. Das unterschiedliche musikalische Niveau dürfte ein Ansporn sein, auch im Rückblick. Eine Stadtbesichtigung, der Besuch des Werks der Daimler AG oder einer Galerie für zeitgenössische Kunst sind ebenfalls Punkte auf dem Festivalplan. Sie bieten weitere Gelegenheiten, die Städtepartnerschaft zwischen Bremen und Danzig und deutsch-polnische Freundschaft insgesamt zu festigen. Das deutsch-polnische Festival für junge Musiker in Bremen wächst übrigens nicht nur von der Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr. Zu Gitarristen und Pianisten würden Violinisten neu dazustoßen, informiert der Fördervereinsvorsitzende aus Arsten. Auch die Zahl der weltweit bekannten Dozenten, die nur ein Taschengeld bekämen, aber wegen der Chance, neue Talente zu sichten und zu fördern mitmachen würden, sei auf 16 gestiegen, berichtet Maciej Ziemski. Außerdem gebe es erstmals ein individuelles Training für die Teilnehmenden gegen Lampenfieber und zum ersten Mal auch zwei öffentliche Konzerte, weil schließlich alle ihr Können einmal öffentlich präsentieren wollten. „Für das Publikum sind sie interessant, weil es Lernprozesse und -fortschritte nachvollziehen kannt“, glaubt Jolanta Ziemski.

Als spannende Premiere für alle Beteiligten kündigt Maciej Ziemski das Abschlusskonzert mit 300 geladenen Gästen in der Oberen Rathaushalle an. Dabei werden Professoren zum ersten Mal zusammen mit Teilnehmenden Kammermusik vortragen.

Mit der Festivalvorbereitung sind Maciej und Jolanta Ziemski – deren Begeisterung für anspruchsvolle Musik ansteckend wirkt, die positiv bestärkend auftreten und noch zwei kleine Kinder – in den vergangenen Monaten mindestens 50 Stunden pro Woche ehrenamtlich beschäftigt gewesen. Nicht nur die Programmgestaltung, die Sichtung der Teilnehmer und Gewinnung der Dozenten würden viel Zeit und Energie kosten, gesteht das Ehepaar mit polnischen Wurzeln. Vor allem die Suche nach Sponsoren und Unterstützern sei immens wichtig, weil der Förderverein für junge Musiker aus Deutschland und Polen komplett die Kosten für die Festivalteilnahme für die Kinder, Jugendlichen und Studenten aus sozial benachteiligten Familien übernehme und deshalb zu den ganz wenigen Ausnahmen in Deutschland gehöre.

Folglich sind die Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung, die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, das Deutsch-Polnische Jugendwerk und andere Unterstützer sowie Sponsoren laut Ziemski praktisch die Türöffner für viele junge Talente und ist deren finanzielles Engagement umso wichtiger. „Das Festival lebt von den Sponsoren“, gesteht Maciej Ziemski, der auch Roland Lambrette als Rektor der Hochschule für Künste für die zur Verfügung gestellten Instrumente und Räumlichkeiten dankt. Seine Frau Jolanta ergänzt: „Es wäre ein Traum, wenn auch die Stadt Bremen uns dauerhaft finanziell unterstützen würde.“

Weitere Informationen

Auf dem Programm stehen zwei Dozenten- und Teilnehmerkonzerte am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. September, jeweils um 19 Uhr im Konzertsaal der Hochschule für Künste, Dechanatstraße 13-15. Der Eintritt ist frei. Mehr über den Förderverein unter https://jungemusiker.com.