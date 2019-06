Mit dem Ausscheiden von Meyer und Buse wird in Bremens Justiz ein Personalkarussell auf der Führungsebene in Gang gesetzt. (Marius Becker/dpa)

Zum 1. Juli werden sowohl das Amt der Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts Bremen als auch das Amt der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts der Freien Hansestadt Bremen neu besetzt. Die langjährigen Präsidentinnen Karen Buse und Ilsemarie Meyer gehen in den Ruhestand. Dies führt nicht nur in diesen beiden, sondern in gleich fünf Bremer Gerichten zum Wechsel auf der Führungsebene.

Ilsemarie Meyer war seit 1980 Richterin. Nach ihrer Tätigkeit am Verwaltungsgericht Oldenburg und am Verwaltungsgericht Bremen folgte ihre Berufung an das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Dort wurde sie 1998 zur Vorsitzenden Richterin und 2005 zur Vizepräsidentin ernannt. Seit 2008 war Ilsemarie Meyer Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts der Freien Hansestadt Bremen und seit 2011 zudem Präsidentin des Bremer Staatsgerichtshofs.

Wechsel nach Berlin

Karen Buse arbeitete von 1980 bis 2005 als Richterin in Bremen. Bis 1991 war sie als Zivilrichterin am Amtsgericht Bremen tätig. 1991 wurde sie zur Richterin am Oberlandesgericht ernannt, gleichzeitig aber zurück zum Amtsgericht Bremen abgeordnet, dessen Vizepräsidentin sie Ende 1992 wurde. 2005 wechselte sie nach Berlin, wurde dort Präsidentin des Amtsgerichts Charlottenburg. Zum August 2008 erfolgte ihre Berufung zur Bremer Staatsrätin beim Senator für Inneres und Sport, im Dezember 2011 wurde Buse zur Präsidentin des Oberlandesgerichts der Freien Hansestadt Bremen berufen.

Mit dem Ausscheiden von Meyer und Buse wird in Bremens Justiz ein Personalkarussell auf der Führungsebene in Gang gesetzt: Nachfolger der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts wird Peter Sperlich, der bisherige Präsident des Verwaltungsgerichts Bremen. Zugleich wird Sperlich damit Mitglied des Staatsgerichtshofes, ist aber nicht automatisch dessen Präsident. Der wird in geheimer Wahl von den insgesamt sieben Richtern des Staatsgerichtshofes bestimmt.

Nachfolgerin Sperlichs an der Spitze des Verwaltungsgerichts wird Meike Jörgensen, die zuletzt als Richterin am Oberverwaltungsgericht tätig war. Nachfolgerin der Präsidentin des Oberlandesgerichts Bremen wird die bisherige Präsidentin des Amtsgerichts, Ann-Marie Wolff. Ihr Nachfolger wiederum wird der bisherige Leiter der Zentralabteilung beim Senator für Justiz und Verfassung, Jörg Lockfeldt.