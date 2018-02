Frisch zur Parteivorsitzenden gewählt: Die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock (dpa)

Die neue Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, wird am Samstag (11.00 Uhr) eine Rede beim Bremer Landesparteitag halten. Es ist ihr erster Auftritt bei einer Landesmitgliederversammlung seit ihrer Wahl zur Parteichefin Ende Januar. Nach Angaben ihres Sprechers Christian Bothe will sie sich zu aktuellen Themen äußern. Es wird erwartet, dass dabei auch die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD zur Sprache kommen.

Die 37 Jahre alte Völkerrechtlerin aus Brandenburg hat die Themen Klima und Europa als Schwerpunkte. Nach Angaben des Bremer Landesverbands will sie auch Zukunftsthemen wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz stärker in den Fokus rücken.

In Bremen werden rund 120 Parteimitglieder erwartet. Sie wollen sich unter anderem mit ihrem Programm für die Bürgerschaftswahl 2019 beschäftigen. Derzeit hat der Bremer Landesverband etwa 700 Mitglieder, an der Spitze stehen als Sprecher des Landesvorstands Alexandra Werwath und Ralph Saxe. Im kleinsten Bundesland regieren die Grünen in einer Koalition mit der SPD. Regierungschef ist Carsten Sieling (SPD). (dpa)